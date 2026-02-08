Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

亨利拆局│练马师王吼告东尼

名家专栏
更新时间：02:00 2026-02-08 HKT
发布时间：02:00 2026-02-08 HKT

上期谷战由方嘉柏夺32分封王，相信多数马迷对赛果不感意外，毕竟佢有「黑夜之神」称号，摸黑出击系方厩马强项。反而当晚最令我惊喜是告东尼，堂堂大仓沉寂多时，喜见「美丽第一」赢马，另有「爆笑」和「宝成智好」入Q，搏杀规模对比近月已有起色。

今期赛事，起初第一眼是睇中罗富全，皆因佢出马十匹数量够多，当中更有好几驹是牌面马，但由于预期势成热门，值博与否见仁见智。承上文所讲，刚战告东尼终于静极思动，不排除是发动中期攻势之先兆，练马师王保证有肉食，今次我建议博佢。

重点争分马方面，「桃花开」前季尾赢马充满星味，予人无限憧憬，可惜上季只六战跑得少，似乎健康出问题；但无论如何，今季三战能两入位，证明重拾正轨，今组普遍是四岁马，而且多无千八根据，属赢马良机。「超开心」上仗守包厢靓位仅入Q，赛绩未算出色，但亮眼在于近两仗打叠入位，北半球马确认进入稳定期，应会继续进。

目标：告东尼

赔率：8

全日恶马 第十一场：桃花开

练马师王最佳投注时机：第三场前
 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
79X路线巴士途经大埔时，司机突然「急转落大埔」，为送抽筋婴儿到医院救治。
79X巴士司机因一事转軚冇行既定路线 直往那打素医院 全车乘客竟无怨言 网民忧司机被算帐
社会
12小时前
WhatsApp收贺年贴图银行户口随时被清空？专家教3招自保+提防1类档案
01:09
WhatsApp收贺年贴图银行户口随时被清空？专家教3招自保+提防1类档案
生活百科
15小时前
港铁站隐藏免费列印服务！影印/冲印照片都得 做齐3步指定车站免费用
港铁站隐藏免费列印服务！影印/冲印照片都得 做齐3步指定车站免费用
生活百科
12小时前
校长分享AI教学实战转型心得 政府方向清晰 各校宜按情况灵活推行
教育资讯
2026-02-05 08:00 HKT
「搏上位女星」穿加细码开胸睡衣挑战尺度 浑圆上围惹遐想 曾出写真因过度意淫被勒令收书
「搏上位女星」穿加细码开胸睡衣挑战尺度 浑圆上围惹遐想 曾出写真因过度意淫被勒令收书
影视圈
7小时前
美连锁餐厅惊传恐怖自杀案  厨师赤裸头插深炸锅身亡
即时国际
18小时前
连锁超市快闪贺年优惠全单85折！只限2天 满额送米+$30现金券
连锁超市快闪贺年优惠全单85折！只限2天 满额送米+$30现金券
时尚购物
12小时前
六合彩｜头奖一注独中赢1300万 即睇50最旺号码！
六合彩｜头奖1300万搅珠结果出炉 即睇幸运儿系咪你！
社会
5小时前
连锁酒楼两餸饭部大特价！指定时间净餸$50两盒 网民激赞大盒抵食：住𠮶头一定唔煮
连锁酒楼两餸饭部大特价！指定时间净餸$50两盒 网民激赞大盒抵食：住𠮶头一定唔煮
饮食
2026-02-06 18:26 HKT
前TVB移民女星曝光加拿大医院天价帐单！母亲住院5日索价XX万：我哋都吓亲，点样畀啊
前TVB移民女星曝光加拿大医院天价帐单！母亲住院5日索价XX万：我哋都吓亲，点样畀啊
影视圈
6小时前