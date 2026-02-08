亨利拆局│练马师王吼告东尼
更新时间：02:00 2026-02-08 HKT
上期谷战由方嘉柏夺32分封王，相信多数马迷对赛果不感意外，毕竟佢有「黑夜之神」称号，摸黑出击系方厩马强项。反而当晚最令我惊喜是告东尼，堂堂大仓沉寂多时，喜见「美丽第一」赢马，另有「爆笑」和「宝成智好」入Q，搏杀规模对比近月已有起色。
今期赛事，起初第一眼是睇中罗富全，皆因佢出马十匹数量够多，当中更有好几驹是牌面马，但由于预期势成热门，值博与否见仁见智。承上文所讲，刚战告东尼终于静极思动，不排除是发动中期攻势之先兆，练马师王保证有肉食，今次我建议博佢。
重点争分马方面，「桃花开」前季尾赢马充满星味，予人无限憧憬，可惜上季只六战跑得少，似乎健康出问题；但无论如何，今季三战能两入位，证明重拾正轨，今组普遍是四岁马，而且多无千八根据，属赢马良机。「超开心」上仗守包厢靓位仅入Q，赛绩未算出色，但亮眼在于近两仗打叠入位，北半球马确认进入稳定期，应会继续进。
目标：告东尼
赔率：8
全日恶马 第十一场：桃花开
练马师王最佳投注时机：第三场前
