Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

波仔至醒灵活玩│「马钱子」出头在望

名家专栏
更新时间：01:59 2026-02-08 HKT
发布时间：01:59 2026-02-08 HKT

刚周三夜赛完成的百万挑战杯，战情峰回路转，最终「友爱心得」后上封王，而大卫希斯更成连续三届赢得此杯的练马师；再看对上两届盟主「好友心得」及「太阳勇士」，战至今季都持续有表现，看来练者对部署马匹争夺此殊荣的确有计，因赛期大约五个月有多，马匹在连场硬仗后仍可保持战斗力，足见他保养中年马亦有一手。

徐雨石是另一位笔者认为保养马匹功力深厚的练马师，看近季的「胡椒军曹」、「电讯巴打」屡建奇功外，今季则有「星火燎原」及「烛光晚餐」成代表作，且在季中阶段其头马数字已达标，表现出色。相信石厩今季不少马匹出赛频率转趋正常，亦有不少新马来投，厩内未交代之马必会尽拼。

第二场正是喜欢徐雨石马房的「马钱子」，近两仗转战泥地均在段速结构不俗的场合见走势，上仗初战四班赛更在沿途蚀脚程下首度入位，足见在四班有微利。千三磅大马复课所见落脚轻巧，状态仗比仗好，观乎今仗领放马唔算多，十档起步更可让这匹大步马轻松展开步头切入，同组对手实力未见突出，应出头在望。

波仔灵活玩过关提供：

第二场 Q/QP    1 胆拖 3 5 9 12
第三场 Q/QP    10 胆拖 1 3 5 13
第十场 WP    2
混合过关三串七    共242注
 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
79X路线巴士途经大埔时，司机突然「急转落大埔」，为送抽筋婴儿到医院救治。
79X巴士司机因一事转軚冇行既定路线 直往那打素医院 全车乘客竟无怨言 网民忧司机被算帐
社会
12小时前
WhatsApp收贺年贴图银行户口随时被清空？专家教3招自保+提防1类档案
01:09
WhatsApp收贺年贴图银行户口随时被清空？专家教3招自保+提防1类档案
生活百科
15小时前
港铁站隐藏免费列印服务！影印/冲印照片都得 做齐3步指定车站免费用
港铁站隐藏免费列印服务！影印/冲印照片都得 做齐3步指定车站免费用
生活百科
12小时前
校长分享AI教学实战转型心得 政府方向清晰 各校宜按情况灵活推行
教育资讯
2026-02-05 08:00 HKT
「搏上位女星」穿加细码开胸睡衣挑战尺度 浑圆上围惹遐想 曾出写真因过度意淫被勒令收书
「搏上位女星」穿加细码开胸睡衣挑战尺度 浑圆上围惹遐想 曾出写真因过度意淫被勒令收书
影视圈
7小时前
美连锁餐厅惊传恐怖自杀案  厨师赤裸头插深炸锅身亡
即时国际
18小时前
连锁超市快闪贺年优惠全单85折！只限2天 满额送米+$30现金券
连锁超市快闪贺年优惠全单85折！只限2天 满额送米+$30现金券
时尚购物
12小时前
六合彩｜头奖一注独中赢1300万 即睇50最旺号码！
六合彩｜头奖1300万搅珠结果出炉 即睇幸运儿系咪你！
社会
5小时前
连锁酒楼两餸饭部大特价！指定时间净餸$50两盒 网民激赞大盒抵食：住𠮶头一定唔煮
连锁酒楼两餸饭部大特价！指定时间净餸$50两盒 网民激赞大盒抵食：住𠮶头一定唔煮
饮食
2026-02-06 18:26 HKT
前TVB移民女星曝光加拿大医院天价帐单！母亲住院5日索价XX万：我哋都吓亲，点样畀啊
前TVB移民女星曝光加拿大医院天价帐单！母亲住院5日索价XX万：我哋都吓亲，点样畀啊
影视圈
6小时前