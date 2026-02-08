波仔至醒灵活玩│「马钱子」出头在望

刚周三夜赛完成的百万挑战杯，战情峰回路转，最终「友爱心得」后上封王，而大卫希斯更成连续三届赢得此杯的练马师；再看对上两届盟主「好友心得」及「太阳勇士」，战至今季都持续有表现，看来练者对部署马匹争夺此殊荣的确有计，因赛期大约五个月有多，马匹在连场硬仗后仍可保持战斗力，足见他保养中年马亦有一手。

徐雨石是另一位笔者认为保养马匹功力深厚的练马师，看近季的「胡椒军曹」、「电讯巴打」屡建奇功外，今季则有「星火燎原」及「烛光晚餐」成代表作，且在季中阶段其头马数字已达标，表现出色。相信石厩今季不少马匹出赛频率转趋正常，亦有不少新马来投，厩内未交代之马必会尽拼。

第二场正是喜欢徐雨石马房的「马钱子」，近两仗转战泥地均在段速结构不俗的场合见走势，上仗初战四班赛更在沿途蚀脚程下首度入位，足见在四班有微利。千三磅大马复课所见落脚轻巧，状态仗比仗好，观乎今仗领放马唔算多，十档起步更可让这匹大步马轻松展开步头切入，同组对手实力未见突出，应出头在望。

波仔灵活玩过关提供：

第二场 Q/QP 1 胆拖 3 5 9 12

第三场 Q/QP 10 胆拖 1 3 5 13

第十场 WP 2

混合过关三串七 共242注

