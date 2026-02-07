甜甜小记│「双星报喜」有数得计
更新时间：19:36 2026-02-07 HKT
今日角逐第十场的「双星报喜」，上场配周俊乐跑田草千四以颈位取胜开斋，今场则易配艾兆礼。小记访问马主文寿强，他说：「周俊乐拣骑同场『会当凌』，因此『双星报喜』易配艾兆礼。」
文寿强续说：「『双星报喜』上场负131磅，赢马时间是1分21秒62；『会当凌』刚战赢三班千四，负120磅跑出1分21秒69。『双星报喜』今场升班减磅，只负119磅，比上场减少12磅；而『会当凌』今场负124磅，比上场多负4磅。单计负磅，『双星报喜』确占优势，当然跑马并非只计负磅，这只是其中争胜因素，还要看进度、临场际遇等，我对『双星报喜』争取连捷抱乐观态度。」
陈嘉甜
