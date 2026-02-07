希斯向榜首进发 搏「直线力山」 「荣利双收」

希斯刚周三凭「友爱心得」捧走跑马地百万挑战杯，同时今季头马数字达至三十三场，在练马师龙虎榜上仅以一场头马落后前领的廖康铭。明日沙田赛事，其八匹参战马多具实力，希斯接受查询时表示，马房攻势仍然继续，其中以「直线力山」和「荣利双收」两驹最具争胜机会。

「直线力山」今季重归希斯马房，复出首仗即在二级赛马会杯跑第四，上场在董事杯未能上名，但当时希斯已扬言，今次三级赛百周年纪念银瓶才是目标，他说：「『直线力山』回巢以来，一直维持良好状态，只是前仗香港杯与上场董事杯，对手实力太强，我只能期望牠可跑得接近，难以预期会击败『浪漫勇士』和『遨游气泡』；不过，今次牠转战三级赛，对手不再是现役顶级分子，加上千八米路程属射程范围，我希望牠能够克服一三五磅重磅，并且发挥出应有实力，争取最佳成绩。」

「荣利双收」近期增程跑中距离演出未见进步，于是今仗遂回师其入位路程千四米，希斯分析说：「我认为『荣利双收』在中距离的演出并非太差，只是碍于本身进度，现阶段未必能够发挥最佳水准，所以今次既有马儿曾上名的路程可供报名，自然不会放过机会，何况马儿复课操练持续，早前在从化试闸亦以佳态胜出，目前状态良好，而且鞍上人班德礼亦骑惯骑熟，所以『荣利双收』有望在此争取在港首场头马。」

此外，希斯表示「紫荆拼搏」季初受伤患影响而休息一段时间，不过近月已全面复课，早前试闸走势不俗，状态循序渐进地回起。明日此驹复出跑最正宗的田草千四米，并找来纪仁安压阵，希望临场能够跑出水准，走入前列最接近的位置归来。

特约记者：文杰