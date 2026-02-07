卡尔心水│「丰辰」唔使估估下

跑马有时要跟住趋势，当日赛道利前，就继续投注放头马，当日利后追，就不断跟进后追马；当日边个骑练旺，就跟边一个。但有时就系蛊惑的枪，你觉得佢系对鞋，原来佢系须刨！与其迷信估前估后，不如以马论马，今次尾场有几匹马初跑千八，血统话会扳到，但都要实际跑落先至知道。

尾场简简单单要「丰辰」，千八有根有据，谂少好多嘢，今季一再证明千八够长力之余，身处三班亦有竞争力；「细水长流」就信蔡厩马好开继续好，无理由赢赢下部署减分；「桃花开」最蛊惑，热倒冷爆，假如赔率好嘅话，呢舖会去马。

第七场：2忠诚明驹、8超写意、3竞骏皇者

第十一场：11丰辰、1桃花开、13细水长流