Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

卡尔心水│「丰辰」唔使估估下

名家专栏
更新时间：19:03 2026-02-07 HKT
发布时间：19:03 2026-02-07 HKT

跑马有时要跟住趋势，当日赛道利前，就继续投注放头马，当日利后追，就不断跟进后追马；当日边个骑练旺，就跟边一个。但有时就系蛊惑的枪，你觉得佢系对鞋，原来佢系须刨！与其迷信估前估后，不如以马论马，今次尾场有几匹马初跑千八，血统话会扳到，但都要实际跑落先至知道。

尾场简简单单要「丰辰」，千八有根有据，谂少好多嘢，今季一再证明千八够长力之余，身处三班亦有竞争力；「细水长流」就信蔡厩马好开继续好，无理由赢赢下部署减分；「桃花开」最蛊惑，热倒冷爆，假如赔率好嘅话，呢舖会去马。

第七场：2忠诚明驹、8超写意、3竞骏皇者
第十一场：11丰辰、1桃花开、13细水长流

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
50岁武打巨星惊传患胆囊癌三期  接受化疗2年暴瘦  爱家好男人曾「暴打」张晋
50岁武打巨星惊传患胆囊癌三期  接受化疗2年暴瘦  爱家好男人曾「暴打」张晋
影视圈
9小时前
美连锁餐厅惊传恐怖自杀案  厨师赤裸头插深炸锅身亡
即时国际
10小时前
李龙基被爆言而无信见钱开眼？前亚视金牌主持点名狂闹：毫无道义 决定永不合作
李龙基被爆言而无信见钱开眼？前亚视金牌主持点名狂闹：毫无道义 决定永不合作
影视圈
8小时前
校长分享AI教学实战转型心得 政府方向清晰 各校宜按情况灵活推行
教育资讯
2026-02-05 08:00 HKT
79X路线巴士途经大埔时，司机突然「急转落大埔」，为送抽筋婴儿到医院救治。
79X巴士司机因一事转軚冇行既定路线 直往那打素医院 全车乘客竟无怨言 网民忧司机被算帐
社会
4小时前
立法会选举︱开支申报「奇观」：有人豪花2万泊车 造型设计使$6500 新丁用$5000学演讲
立法会选举︱开支申报「奇观」：有人豪花2万泊车 造型设计使$6500 新丁用$5000学演讲
政情
5小时前
连锁酒楼两餸饭部大特价！指定时间净餸$50两盒 网民激赞大盒抵食：住𠮶头一定唔煮
连锁酒楼两餸饭部大特价！指定时间净餸$50两盒 网民激赞大盒抵食：住𠮶头一定唔煮
饮食
2026-02-06 18:26 HKT
毕马威：私烟销量激增265% 两度增烟税助长私烟 学者忧令年轻烟民「一世都无食过完税烟」 瓦解现有控烟机制
社会资讯
2026-02-06 12:12 HKT
WhatsApp收贺年贴图银行户口随时被清空？专家教3招自保+提防1类档案
01:09
WhatsApp收贺年贴图银行户口随时被清空？专家教3招自保+提防1类档案
生活百科
7小时前
业主买独立屋惊见「隐藏门」 揭开秘密通道后 楼价即升值 易手劲赚近3000万
业主买独立屋惊见「隐藏门」 揭开秘密通道后 楼价即升值 易手劲赚近3000万
海外置业
13小时前