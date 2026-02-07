Ian心水│「星月飞云」愈战愈勇

第七场「星月飞云」上季出道第三仗跑田草千二米，能击败应届香港经典一哩杯盟主「小鸟天堂」，表现出色。可惜其后左膝曾接受关节镜手术移除碎骨，因此今季较迟才开上战阵。幸好复出后循序渐进，上仗早段留守后列，末段冲刺强劲，结果以不足一马位负于「竞骏皇者」。今仗是牠休出的第四战，状态已臻勇境，值得高度注视。对手方面，「飞马座」前仗在强组不敌「扶摇势劲」、「跨境宝马」与「开心指数」，却能击败「友莹光」和「三军勇将」等驹，赛事水准极高，今仗排位仍佳，也有机会再次构成威胁。此外，「马驰登」上仗初出表现尚佳，今仗备战工夫较前充足，可以冷敲。

第十场「同心同梦」来港前在澳洲十一战获三赢两位，首两战打叠赢马后，便连番角逐分级赛，可见幕后自视高。来港后共三度试闸，走势愈见进步，今仗初出已有留意价值。对手方面，「会当凌」今季四战获三冠一亚，上仗首次增程跑千四米并初战三班，仍能击败「闪光灯」与「至尊高超」，表现出色，今仗可力争季内第四捷。此外，「紫荆拼搏」上仗季内初出，末段冲刺尚可，表现已令人满意。今仗状态较前进步，若能交出上季击败「劲沙尘」的赢马走势，有力构成威胁。

