Dickson心水│「嘉应奇兵」前仗水准高

更新时间：18:58 2026-02-07 HKT
发布时间：18:58 2026-02-07 HKT

今届跑马地百万挑战杯赛果峰回路转，虽然同是希厩马夺得，但当大家以为「风云武士」坐定粒六之际，却被厩侣「友爱心得」爆大冷后来居上捧走奖杯，的确感到意外。不过讲开又讲，希斯今季新胜马赢开有条路，这点要多加留意。

第七场三班田草1200米，「星月飞云」今季虽迟至十二月才复出，但三战获一季，状态尚算不俗，奈何其跑法比较被动，所以经常姗姗来迟。然而，今组对手有不少快马，如「飞马座」和「忠诚明驹」等，后两驹都要面对新胜加磅问题，「星月飞云」有权偷袭。

第十场三班田草1400米，「嘉应奇兵」上仗增程初跑千六米，兼且遇上不利放的模式才落败，今仗缩回强项千四米，如果能够跑出前仗输给「韦金主」一役的水准，应可赢马。  

第七场：1星月飞云
第十场：2嘉应奇兵

