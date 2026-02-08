Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

马观微全日心水│「乐胜天下」招姚得起

名家专栏
更新时间：01:00 2026-02-08 HKT
发布时间：01:00 2026-02-08 HKT

姚本辉马房的泥地好手「乐胜天下」，今仗列阵第九场三班泥地千二米，虽然排在欠理想的第八档，但其潜藏仍未尽露，加上跑法较灵活，可望在潘顿胯下克服逆境，再展所长。

上季到今季的季初，「乐胜天下」一直在草地作赛，能多次杀入三甲，只是一直未能敲响胜利之门。十一月尾，这匹父系为美国马的五岁战驹，首次移师三班泥地千二米，纵使排十档，沿途在杜苑欣胯下留在中后方，且蚀位多，但转入直路后，能以强烈追势胜出，泥地性能十分出色。

一月四日，「乐胜天下」易配潘顿再战胜程，档位内移至三档，沿途有前速望空紧咬在第二位，转入直路后，以劲势弹离对手，赢马姿态可观。赛后，此驹有超过一个月的时间消化增分与积极再作打磨。今再战最佳途程，将能增添佳绩。

马观微

