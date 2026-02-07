Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

甜甜小记│吴嵩希斯与百万挑战杯有缘

更新时间：00:15 2026-02-07 HKT
发布时间：00:15 2026-02-07 HKT

跑马地百万挑战杯刚周三晚完满举行，结果由希厩「友爱心得」捧杯夺标，此马是23/24 大卫希斯练马师赛马团体，而希斯于2024年凭「好友心得」与沈集成训练的「合伙雄心」共享此系列的冠军殊荣，去年和今年则先后凭「太阳勇士」和「友爱心得」赢出此杯，希斯连续三年赢得跑马地百万挑战杯，可见练者与此杯有缘。

除了希斯外，「心得」系马主吴嵩与跑马地百万挑战杯亦相当有缘，事关这是吴嵩第三次胜出此杯赛（「富有心得」、「好友心得」及「友爱心得」）。今次「友爱心得」夺标，全靠希斯和马主互信的成果。当「友爱心得」前一场配麦文坚赢马后，希斯受访时已经力赞此马很可靠，预告部署马儿相隔一周再出，力争连捷，务求争取跑马地百万挑战杯。练马师部署获得「心得」系马主们全力支持，结果战略成功，一矢中的，造就「友爱心得」成功封王。

吴嵩也有分享「友爱心得」夺标过程中心情起伏跌宕的体验，并以坐过山车来形容。吴嵩说：「周一排位时『友爱心得』抽12档吓一吓；周三晨早收到希斯消息，麦文坚受伤缺阵，心情跌到谷底，好彩揾到班德礼骑，但入到场见全利贴栏前领或紧咬步速，12档留后必败，所以与另一位团体马主成员绩王Eddie在第二、三场不刨马一直睇片，研究用何种方法克敌？结果睇到此驹排外档留住必败，唯一的一次排外档入Q，就是去年元旦潘顿策骑，起步铲起前段，迫其他前领马放快啲，自己就埋到二叠有遮挡。今仗在沙圈向骑练提出，两位都同意兵行险著，不够前速放头，却不放弃前段。结果在有遮档之下入直路才拉出外档冲刺取胜。」吴嵩又提到，今场是自己养马第50场头马，他和希斯都识了超过30年，希斯是很有耐性和有斗志的练马师，大家合作愉快。

陈嘉甜

