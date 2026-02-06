Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

「鼓浪好友」兵「桂」神「速」

名家专栏
更新时间：00:02 2026-02-06 HKT
发布时间：00:02 2026-02-06 HKT

桂福特近三次赛事交白卷，来到周日沙田赛事，其七匹战马不少近绩良好，昨晨他在晨课上表示，「鼓浪好友」和「超风速」最近表现进步，今次出战合适路程，自然希望继续交出好成绩，倘若双双赢马更最好不过。

「鼓浪好友」上仗转仓初出，即在田草千二米一放到底赢马，周日再跑同程，桂福特说：「我接手训练『鼓浪好友』后，牠逐步提升状态，上场赛前曾两度试草地，却未尝试闸，故我亦认为其状态未达全勇，所以即使牠在受让对手十多磅之下赢马，演出其实不差。相信拚过一场硬仗，将有助提升状态及斗心，今次再跑赢马路程，即使负磅增加，未尝不可争取连捷。」

「超风速」今季转投桂厩跑过两场后，上仗在田草千四米上名，
「超风速」今季转投桂厩跑过两场后，上仗在田草千四米上名，

「超风速」今季转投桂厩跑过两场后，上仗在田草千四米上名，桂福特说：「『超风速』仍在五岁盛年，上仗牠能够力拚至终点，演出令我感到满意，赛后马匹操练正常，状态比前再进。周日牠再跑同程续负一一六磅，将是建功的好机会，相信沿用上场前置的战略，只要际遇良好，有望争取来投后首场头马。」 
特约记者：文杰

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
荃湾便利店八达通增值$100 惨变倒蚀$400 苦主因一事自责不已 网民发功献追讨妙计｜Juicy叮
荃湾便利店八达通增值$100 惨变倒蚀$400 苦主因一事自责不已 网民发功献追讨妙计｜Juicy叮
时事热话
11小时前
宏福苑五级火｜居民冀了解大火原因与维修成本：俾返间屋我 有灾民点名林郑需负责
02:47
宏福苑五级火｜居民冀了解大火原因与维修成本：俾返间屋我 有灾民点名林郑需负责
社会
9小时前
李家鼎亲认患病曝光最新状态  影响食欲暴瘦：中咗招都唔知  拒搞80大寿望平静度过
李家鼎亲认患病曝光最新状态  影响食欲暴瘦：中咗招都唔知  拒搞80大寿望平静度过
影视圈
9小时前
校长分享AI教学实战转型心得 政府方向清晰 各校宜按情况灵活推行
教育资讯
17小时前
迎新钞提款机2026｜汇丰/恒生ATM位置+营业时间！港铁站/流动银行都有 自助揿钱换新钞！
迎新钞提款机2026｜汇丰/恒生ATM位置+营业时间！港铁站柜员机都有 自助揿钱换新钞！
生活百科
2026-02-04 13:06 HKT
立陶宛总理指容许设立「台湾代表处」犯巨大错误。美联社
立陶宛容台湾设「代表处」 总理：犯巨大错误
即时国际
12小时前
02:34
龙虾湾谋杀案｜62岁案件主谋隐姓埋名 匿藏曼谷多年 去年12月被发现行踪
突发
6小时前
六合彩买8个号码半注复式 美少妇仅花呢个数捧走近$10万 网民顿悟一条人生哲理
六合彩买8个号码半注复式 美少妇仅花呢个数捧走近$10万 网民顿悟一条人生哲理｜Juicy叮
时事热话
14小时前
69岁前港姐子宫肌瘤倍增恐癌变北上做手术 谈内地五星级手术体验胜香港：好有爱
69岁前港姐子宫肌瘤倍增恐癌变北上做手术 谈内地五星级手术体验胜香港：好有爱
影视圈
6小时前
政府再推长者餐饮优惠券！$25食尽8大连锁餐厅 大家乐/太兴/大快活/麦当劳
政府再推长者餐饮优惠券！$25食尽8大连锁餐厅 大家乐/太兴/大快活/麦当劳
饮食
12小时前