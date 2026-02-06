「鼓浪好友」兵「桂」神「速」

桂福特近三次赛事交白卷，来到周日沙田赛事，其七匹战马不少近绩良好，昨晨他在晨课上表示，「鼓浪好友」和「超风速」最近表现进步，今次出战合适路程，自然希望继续交出好成绩，倘若双双赢马更最好不过。

「鼓浪好友」上仗转仓初出，即在田草千二米一放到底赢马，周日再跑同程，桂福特说：「我接手训练『鼓浪好友』后，牠逐步提升状态，上场赛前曾两度试草地，却未尝试闸，故我亦认为其状态未达全勇，所以即使牠在受让对手十多磅之下赢马，演出其实不差。相信拚过一场硬仗，将有助提升状态及斗心，今次再跑赢马路程，即使负磅增加，未尝不可争取连捷。」

「超风速」今季转投桂厩跑过两场后，上仗在田草千四米上名，桂福特说：「『超风速』仍在五岁盛年，上仗牠能够力拚至终点，演出令我感到满意，赛后马匹操练正常，状态比前再进。周日牠再跑同程续负一一六磅，将是建功的好机会，相信沿用上场前置的战略，只要际遇良好，有望争取来投后首场头马。」

特约记者：文杰