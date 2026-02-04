亨利拆局│练马师王吼希斯

本栏过往多次提到，在沙田封王的练马师王，通常只靠四只马得分，跑马地则要求稍低，往往三只够晒数。今季呢条摊路依然未变，就以上次田战为例，蔡约翰兵分九路，结果夺三冠一季封王；上周三谷战则开出平头冠军，希斯与游达荣各自起孖，罕有地靠两只马已能登上宝座。

回说今次赛事，有三只实力马的马房并不多，睇来睇去范围应不离沈、希、吕、游、东、方这六个仓。最终我拣希斯捧场，皆因佢六匹马都有季内赛绩支持，感觉相对可靠，其中「风云武士」为争谷草状元，斗志更不用怀疑，希斯能否封王暂不知，但估计应会连场搏杀，除了捧佢练马师王，也不妨逐场落注支持希厩马。

重点争分马方面，「凝妙星」同系马善跑谷草，但上仗跑田草都入位，证明状态已起，潘顿肯再骑有望夺12分。「太阳勇士」里程见尽，但胜在是谷草一哩能手，马少场合不难得分。「友爱心得」上仗赢马靠一档帮助，但新胜犹勇，排十二档希望有奇迹出现。

目标：希斯

赔率：7

全日恶马 第四场：凝妙星

练马师王最佳投注时机：第三场前