波仔至醒灵活玩│排内档可「爆笑」

上周三拣「先到先得」时，曾提及李慕华在国际骑师锦标赛(下称IJC) 的四关坐骑，恰巧已有三匹先后跑入三甲，结果最后来了一个「大满贯」。当然，来港参赛的高手们，骑技自然不会差，不过此类锦标赛犹如表演赛，部分骑师心态上或带有一些季末度假性质，亦有可能对其抽获坐骑之马性一知半解。因此，不难发现近季IJC或国际赛当日的赛事，时常会出现强组，多驹之后改配其他骑师可纷纷交出表现。

当中251场次应算是其中一场，皆因该组在偏慢步速下缔出快末段时间，属当晚最好的一场赛事，而冠、季、殿军以及第九名的「一定掂」，之后合共交出两冠两位的成绩；「爆笑」在该场虽然包尾而回，但除了是慢步速受害者外，沿途走三叠也颇蚀脚程，败不足据。

上仗「爆笑」再战谷草一哩，同样蚀慢步速兼在六百米已转出三叠竞跑下，都可交出追势上前，反映状态已不俗，今仗排四档有权变身。其实IJC当晚的249场次段速水准亦佳，上季已在三班谷草上名的「将义」，该役跟「相映红」半个马位分胜负，如今再对垒未必落下风，所以灵活玩尾关选用WP对碰策略。

波仔灵活玩过关提供：

第二场 二重彩 1 4 6 复式

第六场 Q 3 4 6 11 复式

第九场 WP 6 8 对碰

混合过关三串四 共228注

