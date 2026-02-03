卡尔心水│「银亮奔腾」益田泰安

仲有两个礼拜就到农历新年，唔知又几时开始，每逢新年都系睇《呖咕呖咕新年财》或《富贵逼人》。贺年气氛呢样嘢，真系从来唔嫌多，即使电影内每句对白都背得出，但每年总要温故知新先至安乐！

今个农历新年嘅电影档期，早已铺天盖地宣传。卡尔自问算有少少深度，但过年流流、红彤彤嘅日子，真系无理由坐喺戏院入面睇啲太沉重嘅电影。反而有套贺岁片叫《金多宝》，单睇个戏名已经想入场欣赏。过年嘛，唔求大道理，只求开心发财！

刚周日跑完大赛，今日轮到举行星展百万挑战杯终极战，农历新年前夕，每个赛日都有小高潮。今次第三场出马虽少，但形势颇为紧凑，当中有几匹系百万挑战杯候选马，竞争可期激烈。卡尔首选「银亮奔腾」，马少场合会有利佢发挥，上场赢完，今场升班负轻榜，布文骑唔到，田泰安冷手执个热煎堆。按照布文嘅负磅，无奈只能拣骑「喜莲勇感」，不过呢只马收身更靓，或者根本系布文心中嘅正选！

第三场 8 银亮奔腾 2 喜莲勇感 6 太阳勇士

第六场 11 侦探传奇 3 好好恋爱 6 精彩福星