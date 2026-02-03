Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Ian心水│「决一剑」条件齐备

更新时间：18:49 2026-02-03 HKT
发布时间：18:49 2026-02-03 HKT

第二场「决一剑」上季在四班谷草千二米赢两场，随后升上三班未能更进一步，今季五战也无佳作。然而，近期牠重返四班都连番走近，尤其上仗早段留后，末段喜见追势，表现较前为佳；今仗喜逢久违了的内档，加上强配布文，值得看高一线。对手方面，「天下宠儿」质素普通，但近仗演出尚算稳健，改配纪仁安可产生新鲜感，不妨作配。此外，「问鼎巅峰」近四仗俱配潘大卫，走势却愈来愈近，今次改由田泰安主辔，或有惊喜演出。

第六场「好好恋爱」上仗以清脆俐落姿态打开胜门，表现出色；今仗对手实力非强，应可取得连捷。对手方面，「精彩福星」近两仗改争谷草最短途效果尚可，今仗排黄金一档可占先机，有力一放到底。此外，「团结巴打」试闸已见良好走势，纵使目前状态并非十足，但近期有不少自购马一出即胜，可作冷配。还要留意前速锐利的「侦探传奇?」，今仗渡江并缩程跑一千米，实属黑马分子，值得冷敲。

第二场    1    决一剑    12    问鼎巅峰    7    天下宠儿
第六场    3    好好恋爱    6    精彩福星    7    团结巴打

