Dickson心水│「哥伦布」转场补中

今期跑马地举行百万挑战杯决赛，现在暂由「至尊瑰宝」领先六分，但此驹评分上升快于进步，最终被状态当锐的「风云武士」赶上并非奇事，且看谁是皇者。

第二场四班千二米，「维港激流」大前仗重回四班作赛即获季军，该役稍胜一筹入Q的「骏马之宝」再出仍有亚军，偏偏「维港激流」及后两战谷草千二都姗姗来迟，上仗配纪仁安跑第六，但见蹄下败将「增旺」再出上名，殿军「巴闭王」及第五的「东来欣赏」接战都入前四，「维港激流」这次回配赢马骑师周俊乐，不宜睇小。

第五场四班一六五○米，「哥伦布」正常情况下应以前置跑法更佳，但上次出争田草千四米排大外档，唯有留前斗后，结果连番阻塞仍跑第三，今次转战谷草一哩排一档，有权补中。

第二场 2 维港激流

第五场 4 哥伦布