马观微全日心水│「决一剑」利刃出鞘
更新时间：01:00 2026-02-04 HKT
发布时间：01:00 2026-02-04 HKT
发布时间：01:00 2026-02-04 HKT
廖康铭马房的五岁短途马「决一剑」，上两仗出战四班谷草千二米，虽然都只能取得第六名，但走势不逊三甲马。今仗，列阵第二场再战同程，排第三档，可望在布文胯下收复失地。
「决一剑」善跑谷草千二米，上季在四班此程取得两捷。升上三班之后，未能再添佳绩，使得其评分得以下调。今季的十一月尾，此驹重回四班角逐首本途程，可惜排十档，早段耗力地由外切入，沿途望空前置，处境欠佳，末段只是不敌三匹排较内档位、并在有利场地冲刺的对手，重现竞争力。
随后，「决一剑」接连两战同程，竟都排在十档，一仗沿途中置望空，形势恶劣，另一仗则被拖到大后方，处境被动且蚀位极多，结果不敌阵上处境理想得多的对手，表现并不失色。
今仗，「决一剑」卷土再来，档位内移，战斗力必大幅提升，将能尽展所在。
马观微
最Hit
罗文2千呎跑马地故居内部逐格睇！全屋欧陆式风格 歌王一手一脚打造装潢布置
2026-02-02 18:30 HKT
立春2026｜必知8大禁忌！做错1事衰足全年 犯太岁生肖+指定岁数要躲春 避免破财/出意外
2026-02-02 17:19 HKT