马观微全日心水│「决一剑」利刃出鞘

廖康铭马房的五岁短途马「决一剑」，上两仗出战四班谷草千二米，虽然都只能取得第六名，但走势不逊三甲马。今仗，列阵第二场再战同程，排第三档，可望在布文胯下收复失地。

「决一剑」善跑谷草千二米，上季在四班此程取得两捷。升上三班之后，未能再添佳绩，使得其评分得以下调。今季的十一月尾，此驹重回四班角逐首本途程，可惜排十档，早段耗力地由外切入，沿途望空前置，处境欠佳，末段只是不敌三匹排较内档位、并在有利场地冲刺的对手，重现竞争力。

随后，「决一剑」接连两战同程，竟都排在十档，一仗沿途中置望空，形势恶劣，另一仗则被拖到大后方，处境被动且蚀位极多，结果不敌阵上处境理想得多的对手，表现并不失色。

今仗，「决一剑」卷土再来，档位内移，战斗力必大幅提升，将能尽展所在。

马观微