廖事如神│「英雄豪杰」智在必得

更新时间：02:00 2026-02-01 HKT
发布时间：02:00 2026-02-01 HKT

经典系列赛拉开战幔，首关经典一哩赛是日上演。今届有半数马上仗赢马或入Q，证明不少参战马都状态火热，即使最低分马都达80分，不折不扣为二班水准，而且尚有「数字天文」将于次关经典杯加入战团，实在值得期待。

第一场四班一千米不少初出马列阵，自购马「运筹帷幄」班底相对有利，马匹于廖厩时无甚表现，其后转至桂福特马房，转仓第二仗已能于同程冲入季军，虽落后头马较远，至少证明评分有回旋余地；上场再出争同程因取位不顺只略追近，过终点后却余势理想，今仗排十四档贴外栏起步，凭经验兼评分处新低可开斋。「展雄威」在港未胜但同程上名率高，上仗心律不正致败，复课表现仍理想。「八仟好运」型格长相不俗，蔡厩初出马惯常有基本作战水准，惟操练欠完整略有戒心。「银刺勇士」不擅长此程，但今季两度赢马，锐意转场随时有惊喜。

第六场三班一千米的选马范围较窄。「英雄豪杰」季初评分略饱和，季初出战二班八十五分上限赛事曾入Q，败于缩程马「手到齐来」，对方加分后仍两度上名，证明水准不俗。「英雄豪杰」最近拍草地一课状态仍佳，重返三班配赢马骑师黄智弘有赢面。「星运传奇」一出即胜同程于方厩属少有，但因口劲依然较重，之后两战于千二米均平平，是次回师胜程，赛前拍草地打磨，有望再捷。「蓝地球」大前仗于谷草爆大冷，是次转场于田草有新鲜感，未可忽视。「俏眼光」稳步上扬，虽然于三班未足，但路有专长宜尊重。


廖浩贤精选

第一场    13    运筹帷幄    1    展雄威
    8    八仟好运    10    银刺勇士
第六场    1    英雄豪杰    3    星运传奇
    6    蓝地球    7    俏眼光

