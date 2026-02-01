Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

亨利拆局│练马师王吼廖康铭

名家专栏
更新时间：02:00 2026-02-01 HKT
发布时间：02:00 2026-02-01 HKT

一月份赛期刚完结，回顾其间九次赛事，要封练马师王普遍都取得高分数，尤其是沙田赛日，当中有一次是44分，另有两次是46分，证明踏入季中阶段，几个大仓都加强部署，封王难度开始提高。

今战是二月份首战，由于跑足十一场，预期封王分数不会低，中小型仓口难以偷鸡。若计出马数量，希、文、廖各派兵十驹或以上，最有资格争取高分数，当中我拣廖康铭捧场，原因是见佢近两次赛事静如深海，今日配合镇仓宝「白鹭金刚」登场，有可能大战一触即发。事实上，佢今期战马多有近绩支持，应会互相配合出击。

重点争分马方面，「白鹭金刚」上仗初负一三五磅继续赢，四岁马弗得交关，平磅作赛应坐位望赢；同场「晒冷」上仗初遇二班强手，初跑千四也冲得劲，确认增程更好，有权施袭。「快乐神驹」上仗直路阻到抽起，败绩不能作准，反观前仗初出快放可入位，今仗放出就有机。「骏跑得」近仗在二班也连番追近，回降三班必占优势。

目标：廖康铭

赔率：5.5

全日恶马 第八场：白鹭金刚

练马师王最佳投注时机：第五场前

