Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

波仔至醒灵活玩│「有情有义」转仓出击

名家专栏
更新时间：02:00 2026-02-01 HKT
发布时间：02:00 2026-02-01 HKT

早前在此栏推介方厩「哥伦布」，可惜牠在七日后降班上阵才跑入位置，而当时已提及厩主今季似乎有意争冠军练马师之意，皆因过往表现比较反复的「精彩骏将」及「三军勇将」等，今季也连环攻坚。然而欲争冠军，就必需要有够多的争胜兵源，所以早前廖厩也有不少马转仓他投，个人认为廖康铭也在「军备竞赛」，准备迎接新兵。

今次推介的赛驹，亦是转仓初出马匹，正是第五场方厩「有情有义」；季初026总场次，在前后偏快的段速下仍可追入三甲，虽然之后无以为继，但其实近四仗于阵上均处不同劣势竞跑，例如070场次，同样在前后偏快稍不利追的段速下走三叠蚀位。

不过，令笔者把「有情有义」列入跟进名单的是200场次，当时牠快闸跟前，惟沿途遇偏快步速兼望空走三叠落败；再看该仗前置的「金多囍」、「凯旋王者」，之后缩程跑千二米均入三甲。

再查其他「不惜代价」子嗣，虽然有「白鹭金刚」是日会出战经典一哩赛，但大部分都是跑千二米较有成绩，相信「有情有义」亦不例外；适逢今场不乏前置马，相信应合其后上跑法争胜。

波仔灵活玩过关提供：

第一场 Q/QP    3 胆拖1 10 12 13
第五场 Q/QP    13 胆拖1 11 12
第十一场 WP    6
混合过关三串四    共172注

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
失婚艳星极度诱惑 生日片风骚拨发疑迎第二春 短裙弯腰失守露底泄春光
失婚艳星极度诱惑 生日片风骚拨发疑迎第二春 短裙弯腰失守露底泄春光
影视圈
7小时前
长者平价北上路线爆红！$2旺角直达深圳皇岗口岸 神速不用1小时
长者乐悠咭平价北上路线！$2旺角直达深圳皇岗口岸 神速不用1小时
生活百科
2026-01-30 14:26 HKT
黄金白银史诗式暴泻 单日洗仓大跌36% 三大因素致跌势加剧 「续为过山车行情做准备」
黄金白银史诗式暴泻 单日洗仓大跌36% 三大因素致跌势加剧 「续为过山车行情做准备」
投资理财
14小时前
黄埔天地「幸福缘定桃花园」 新春多元活动吸人流
活动资讯
2026-01-28 18:44 HKT
新晋甜心歌手无预警宣布停工 健康告急贴入院相称积极配合治疗 疑因压力大左耳曾失聪
新晋甜心歌手无预警宣布停工 健康告急贴入院相称积极配合治疗 疑因压力大左耳曾失聪
影视圈
9小时前
黄大仙连锁酒家激抵优惠！早午茶点心$6.8起 下午茶送甜品 晚市免茶芥加一
黄大仙连锁酒楼激抵优惠！早午茶点心$6.8起 下午茶送甜品 晚市免茶芥加一
饮食
12小时前
六合彩｜$3600万头奖搅珠结果出炉 即睇幸运儿系咪你！
六合彩｜$3600万头奖搅珠结果出炉 即睇幸运儿系咪你！
社会
4小时前
巴黎警方捣破针对华人抢劫集团拘11人。（资料图片）
全国人大代表巴黎寓所失窃 贼人扑头抢6500万港元名表珠宝
即时国际
6小时前
TVB上位男星北上吸金挑战体能极限 5天赶拍65集短剧陷「循环地狱」 揭做男一辛酸：精神身体很累
TVB上位男星北上吸金挑战体能极限 5天赶拍65集短剧陷「循环地狱」 揭做男一辛酸：精神身体很累
影视圈
6小时前
金价暴跌｜有市民认为价格未见底 暂不急于入市 若再回落会考虑增持
金价暴跌｜有市民认为价格未见底 暂不急于入市 若再回落会考虑增持
社会
5小时前