波仔至醒灵活玩│「有情有义」转仓出击
更新时间：02:00 2026-02-01 HKT
发布时间：02:00 2026-02-01 HKT
发布时间：02:00 2026-02-01 HKT
早前在此栏推介方厩「哥伦布」，可惜牠在七日后降班上阵才跑入位置，而当时已提及厩主今季似乎有意争冠军练马师之意，皆因过往表现比较反复的「精彩骏将」及「三军勇将」等，今季也连环攻坚。然而欲争冠军，就必需要有够多的争胜兵源，所以早前廖厩也有不少马转仓他投，个人认为廖康铭也在「军备竞赛」，准备迎接新兵。
今次推介的赛驹，亦是转仓初出马匹，正是第五场方厩「有情有义」；季初026总场次，在前后偏快的段速下仍可追入三甲，虽然之后无以为继，但其实近四仗于阵上均处不同劣势竞跑，例如070场次，同样在前后偏快稍不利追的段速下走三叠蚀位。
不过，令笔者把「有情有义」列入跟进名单的是200场次，当时牠快闸跟前，惟沿途遇偏快步速兼望空走三叠落败；再看该仗前置的「金多囍」、「凯旋王者」，之后缩程跑千二米均入三甲。
再查其他「不惜代价」子嗣，虽然有「白鹭金刚」是日会出战经典一哩赛，但大部分都是跑千二米较有成绩，相信「有情有义」亦不例外；适逢今场不乏前置马，相信应合其后上跑法争胜。
波仔灵活玩过关提供：
第一场 Q/QP 3 胆拖1 10 12 13
第五场 Q/QP 13 胆拖1 11 12
第十一场 WP 6
混合过关三串四 共172注
最Hit
长者乐悠咭平价北上路线！$2旺角直达深圳皇岗口岸 神速不用1小时
2026-01-30 14:26 HKT
黄埔天地「幸福缘定桃花园」 新春多元活动吸人流
2026-01-28 18:44 HKT