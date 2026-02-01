波仔至醒灵活玩│「有情有义」转仓出击

早前在此栏推介方厩「哥伦布」，可惜牠在七日后降班上阵才跑入位置，而当时已提及厩主今季似乎有意争冠军练马师之意，皆因过往表现比较反复的「精彩骏将」及「三军勇将」等，今季也连环攻坚。然而欲争冠军，就必需要有够多的争胜兵源，所以早前廖厩也有不少马转仓他投，个人认为廖康铭也在「军备竞赛」，准备迎接新兵。

今次推介的赛驹，亦是转仓初出马匹，正是第五场方厩「有情有义」；季初026总场次，在前后偏快的段速下仍可追入三甲，虽然之后无以为继，但其实近四仗于阵上均处不同劣势竞跑，例如070场次，同样在前后偏快稍不利追的段速下走三叠蚀位。

不过，令笔者把「有情有义」列入跟进名单的是200场次，当时牠快闸跟前，惟沿途遇偏快步速兼望空走三叠落败；再看该仗前置的「金多囍」、「凯旋王者」，之后缩程跑千二米均入三甲。

再查其他「不惜代价」子嗣，虽然有「白鹭金刚」是日会出战经典一哩赛，但大部分都是跑千二米较有成绩，相信「有情有义」亦不例外；适逢今场不乏前置马，相信应合其后上跑法争胜。

波仔灵活玩过关提供：

第一场 Q/QP 3 胆拖1 10 12 13

第五场 Q/QP 13 胆拖1 11 12

第十一场 WP 6

混合过关三串四 共172注