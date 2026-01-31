Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

卡尔心水│「绿野飞驰」唔塞就掂

更新时间：19:00 2026-01-31 HKT
发布时间：19:00 2026-01-31 HKT

今期焦点系香港经典一哩赛，呢场四岁马盛事一早惹人关注，早前尚未排位，单是人马配搭已成为哄堂热话。当中有五匹是新胜马，其三由潘顿经手，结果佢拣骑「睿盛人生」，而讲到赢面较高，都系围绕一堆细冧巴马。

欣赏完香港经典一哩赛，尾场卡尔有重心投注对象，正是「绿野飞驰」。阿蔡由圣诞开始全面复工，「绿野飞驰」上场相隔大半年无跑，结果休出即冲入Q ，当时佢只有八成水准，结果输畀突然神勇嘅「天星」，可谓人算不如天算。

预计「绿野飞驰」今仗会跟前些少守生位，佢嘅性能向来前后兼备，唔塞车的话，热身后应可补中。

第八场：3 白鹭金刚、11 喜尊龙、1 睿盛人生
第十场：3 同样美丽、6 龙文鞭影、9 超劲赤兔

