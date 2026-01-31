Ian心水│「艾彼奥」斗志鲜明

希斯上季以六十一场头马位列练马师榜第二位，今季继续交出耀眼成绩，刚战更凭借「中国心」取得在港从练第七百场头马。今次希斯出马十一匹，除了「天星」和「威利飞箭」有力问鼎香港经典一哩赛次外，第一场「致力之城」也要多加留意。

「致力之城」是出自「花旗」的三岁马，来港后四度试闸俱获胜，跑姿成熟，今场对手非强，若能顺利起步，有力为马主取得久违了的头马。对手方面，「应龙飞影」上仗初出跑直路赛，早段展现前速，仅在末段才转弱，表现不俗；汲取实战经验后，今仗排位理想，或能一放而回。此外，「拉合尔」质素并不突出，但角逐直路赛表现稳定，若一众新马演出失准，有机会代之而兴。还要留意「运筹帷幄」，此驹能力一般，但转至桂福特马房后，近两仗均能跑近，也有机会争入三甲。

第二场「艾彼奥」今季降至四班后数度走近，近两仗在五班亦有走势，今仗增程至千四米并改用布文，斗志鲜明值得重视。对手方面，「盛势威枫」愈跑愈进步，上仗末段取位顺利，结果交出预期中的后劲，本身质素尚新，有力反弹。此外，「发光发亮」上季曾在四班千四米以前领策略跑获第四名，仅以两个多马位负于「绿野飞驰」及「火焰闪烁」等驹，赛事水准够高，其后跑千二米亦上名；尽管今季在五班四战均无威胁，但上仗初跑千六米并以高速领放，败象早呈，今仗回师千二米，可冷敲。冷脚不妨留意「首骏」，最近两仗均上名，可惜今仗再次排外档，跑法较为被动，位置机会较高。

第一场：3致力之城、7应龙飞影、12拉合尔

第二场：3艾彼奥、9盛势威枫、11发光发亮