马观微全日心水│「黄金骑士」得好布
更新时间：01:00 2026-02-01 HKT
发布时间：01:00 2026-02-01 HKT
发布时间：01:00 2026-02-01 HKT
吕健威马房的四岁澳洲马「黄金骑士」，今季更趋成熟，战斗力持续提升。今仗列阵第七场四班田草千六米，排第八档，可望在布文胯下敲响胜利之门。
「黄金骑士」季初两度在田草千四米后上入位之后，增程三战千六米，虽然路程更合脚法，但次次都遇上不利处境而与头马无缘。
十一月尾，「黄金骑士」首次角逐田草千六米一役，沿途留得较后，且不幸碰上慢步速，结果都能在前置马控制大局的场合，凭后追取得一席第五名，表现算好。
一月一日「黄金骑士」配布文卷土重来，排十二档，早段拖得极后，沿途蚀位多且走不利场地，末段竟能杀入三甲，走势悦目。上仗易配奥尔民，直路阶段一再受阻之下，仅负短马头位。今仗再临同程，回配布文，排八档，沿途应不会留得太后，料有更出色的发挥。
马观微
