甜甜小记│「带赢来」马主当旺

更新时间：15:53 2026-01-31 HKT
发布时间：15:53 2026-01-31 HKT

刚周三快活谷赛事，游达荣旗下的「粤港资驹」顺利打开在港胜利之门，团体经理人王文扬和其他团体成员包括其弟弟王家扬、「久久」系马主何骏杰和太太2007年亚姐冠军张珮汶等一起拉头马，分享喜悦。王文扬和弟弟王家扬名下的「带赢来」在明日第五场四班千二米上阵。

小记访问王文扬，他说：「『带赢来』质素尚新，比较稚嫩，目前只有三岁，尚在学习阶段，希望在阵上多取一些经验。身为马主，我当然希望『带赢来』可以快点交出成绩，希斯对我们表示，马儿仍很年轻，请我们给予耐性，练者会逐步调教马儿，我对希斯和其马房团队百分百信任。」

