甜甜小记│罗富全举行马房团年晚宴

本地练马师罗富全向来注重马房团队精神，一直对待马房员工很好，自练者在港开仓以来，每季临近农历新年，他都会宴请马房员工和其家人一起吃团年饭，答谢团队的努力付出。昨晚罗富全举行马房团年晚宴，筵开12围，罗富全伉俪、儿子罗峻泺及其新抱Karen、女儿、衬家「极上纱珑」马主团体成员廖龄仪、副练卢百淇等均有出席，罗富全设宴慰劳一班马房手足，练者在台上说：「我希望马房成绩蒸蒸日上，赢多些头马，报答马主支持。」

今年是罗富全在港开仓的第九年，即使他曾经登上冠军练马师的宝座，赢过一级赛和打吡大赛，难得是其友善和谦虚的性格多年来没有改变。最初罗富全在港以见习骑师的身分展开其赛马事业，从练后派马当天（2017年9月3日马季开锣日），他首匹赛驹「铭记心中」便能旗开得胜，为练者取得从练后首场头马。罗富全说：「『铭记心中』是我担任练马师以来最难忘一役。」罗富全之后更曾荣膺香港冠军练马师，练者过往受访时曾经表示，其从练后首两季成绩甚好，有不少美好回忆，未来他寄望争取更多头马外，也希望能够引入更多良驹，染指大赛。

周日沙田赛事，罗富全派出七驹上阵，其中第十场三班千六米的「超劲赤兔」上场入直路后塞死，难以望空，揾位后后追第三，只负于头马「白鹭金刚」及「美丽星晨」蹄下得第三名，走势已算不错，今场若遇有利形势，有力争胜。

陈嘉甜