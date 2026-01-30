田泰安赢马问阿桂
田泰安刚周三停赛前连胜三日，将于周日刑满复出，他表示急不及待上阵，希望继续争取成绩，即使今战坐骑数目不多，但当中不乏近绩良好分子，以「锐一」和「奇异欢星」两驹，应最具争胜机会。
桂厩「锐一」季内在千四和千六米拚失后，上仗转跑泥地千二米后上夺亚，为转仓以来成绩最佳，周日转战田草千二米，田泰安说：「『锐一』今季早有勇态，只是连场运气欠佳才未赢马，不过上场缩程即使牠早段居后，但直路上追回多个马位，表现相当理想，亦证明合跑短途赛。周日转跑田草千二，相信一样可胜任，希望牠能乘勇赢回一仗。」
至于厩侣「奇异欢星」上仗在田草千二米跑第三，今次再攻同程，田泰安分析：「虽然『奇异欢星』上场的第三，是落后了头马三个多马位不算太抢眼，可是牠至今在港出赛次数不多，由桂福特接手训练的时间亦不长，按理仍有进步空间。周日再跑同程，负磅不重下面对质新马，状态冒升的『奇异欢星』会占优，未尝不可赢马补中。」
