杨骏数据｜希斯回归后与潘顿合作初出PPG五胜
更新时间：00:36 2026-01-30 HKT
发布时间：00:36 2026-01-30 HKT
希斯自二○二○年重返香港从练后，成绩稳步上扬，上季以六十一场头马位列第二位，而刚周三凭「中国心」，取得在港从练的七百场头马。
本赛日马房出马十一匹，当中头场的「致力之城」，初出交潘顿上阵，查希斯回归后，与潘顿合作十六匹初出自购新马，结果「齐心同行」、「嘉应精神」、「紧张大师」、「嘉应高升」及「饮杯」胜出，另外四驹跑获两亚两季成绩，胜出率31.3%，上名率56.3%。
「致力之城」赛前试了四课大闸全胜，当中两课由潘顿亲自出试，初出成绩如何？
按图睇数据：
杨骏
