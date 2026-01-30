Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

杨骏数据｜希斯回归后与潘顿合作初出PPG五胜

名家专栏
更新时间：00:36 2026-01-30 HKT
发布时间：00:36 2026-01-30 HKT

希斯自二○二○年重返香港从练后，成绩稳步上扬，上季以六十一场头马位列第二位，而刚周三凭「中国心」，取得在港从练的七百场头马。

本赛日马房出马十一匹，当中头场的「致力之城」，初出交潘顿上阵，查希斯回归后，与潘顿合作十六匹初出自购新马，结果「齐心同行」、「嘉应精神」、「紧张大师」、「嘉应高升」及「饮杯」胜出，另外四驹跑获两亚两季成绩，胜出率31.3%，上名率56.3%。

「致力之城」赛前试了四课大闸全胜，当中两课由潘顿亲自出试，初出成绩如何？

「致力之城」(图) 赛前试了四课大闸全胜，当中两课由潘顿亲自出试，初出成绩如何？
「致力之城」(图) 赛前试了四课大闸全胜，当中两课由潘顿亲自出试，初出成绩如何？

按图睇数据：

希斯回归后与潘顿合作初出自购新马成绩。
希斯回归后与潘顿合作初出自购新马成绩。

杨骏
 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
长者乐悠咭专享新春优惠！易赏钱大派$600利是 百佳、屈臣氏、丰泽消费即享
长者乐悠咭专享新春优惠！易赏钱大派$600利是 百佳、屈臣氏、丰泽消费即享
生活百科
13小时前
新世界传易主 周大福郑家纯家族拟售控股权予美资黑石
新世界传易主 确认获投资者接洽 郑家纯家族据报拟售控股权予美资黑石
商业创科
4小时前
六合彩报复性返本 咁样落注1赔960 幸运儿：买咗咁多年嘅钱一次过俾返我｜Juicy叮
六合彩报复性返本 咁样落注1赔960 幸运儿：买咗咁多年嘅钱一次过俾返我｜Juicy叮
时事热话
14小时前
黄埔天地「幸福缘定桃花园」 新春多元活动吸人流
活动资讯
2026-01-28 18:44 HKT
杏花邨酒楼兼营两餸饭自救！晚市堂食每人一餐盘变「员工饭堂」 街坊感叹：困兽斗
杏花邨酒楼兼营两餸饭自救！晚市堂食每人一餐盘变「员工饭堂」 街坊感叹：困兽斗
饮食
8小时前
黄日华激罕谈与关宝慧绯闻：过千观众面前讲清楚  恋情传足5年  任达华曾爆料二人快拍拖
黄日华激罕谈与关宝慧绯闻：过千观众面前讲清楚  恋情传足5年  任达华曾爆料二人快拍拖
影视圈
6小时前
长者生活津贴2026｜长生津/生果金（高龄津贴）下月拟加2.2%！即睇最新金额/年龄要求/资产上限/离港限制/发放日期/申请懒人包
00:55
长者生活津贴2026｜长生津/生果金（高龄津贴）拟加2.2%！即睇最新金额/申请资格 资产过上限可善用年金计划?
饮食
2026-01-28 16:41 HKT
42岁「曾失婚女星」曾流出全裸艳照极轰动 做高龄产妇成功诞B 生完反变瘦颜值升级
42岁「曾失婚女星」曾流出全裸艳照极轰动 做高龄产妇成功诞B 生完反变瘦颜值升级
影视圈
13小时前
长者社企面包店荃湾开张！每日新鲜出炉蛋挞/菠萝包 全场8折优惠+必试$55越式法包配咖啡
长者社企面包店荃湾开张！每日新鲜出炉蛋挞/菠萝包 全场8折优惠+必试$55越式法包配咖啡
饮食
2026-01-28 18:15 HKT
乘客被困安全带｜城巴称锁扣遭锡纸阻碍 疑涉蓄意破坏将报警
01:20
乘客被困安全带｜城巴称锁扣遭锡纸阻碍 疑涉蓄意破坏将报警 运输署要求交报告
突发
4小时前