甜甜小记│陶桦玮梦想成真

「陶梦成真」马主陶桦玮和其太太陈绮翘是圈中年轻马主，近年才加入马主行列；早前其团体马「飞马座」打开胜门，他们和一班好朋友一起拉头马，这更是陶桦玮在港所赢的首场头马，令其相当难忘。今期访问陶桦玮分享了他的养马缘由，以及与徐雨石的相处点滴。

陶桦玮是本港新一代马主，年纪轻轻已养有四驹，除了和太太养有「陶梦成真」外，也和一班好友组成团体，养有「飞马座」、「丞匡掠影」及「艾彼奥」。问及陶桦玮的养马缘起，他娓娓道来：「犹记得十多年前，我跟客户第一次入跑马地马场，尚记得在骏轩一边食饭、一边欣赏赛马，自当天起便对赛马产生兴趣。我相信养马是众多马迷的梦想，由马迷到会员、再由会员到马主，一步一步地实现梦想。我很高兴能梦想成真，由观赏赛马到真正养马，因此我的马命名为『陶梦成真』。」



陶桦玮所养四驹均交由徐雨石训练；就小记观察所得，陶桦玮和其他团体成员都很年轻，当中包括2019年港姐冠军黄嘉雯，各成员皆充满朝气。石哥在马圈默默耕耘多年，今季小记曾采访石厩饭局，发现石哥与这班年轻马主一起时，笑容多了，更完全没有代沟呢！

谈到石哥，陶桦玮更是赞口不绝：「石哥是一位低调、实干的资深练马师！养马是一门深奥的学问，和练马师沟通尤其关键及重要。我和各团体成员都是新手，石哥则在练马范畴累积了许多宝贵经验及知识，难得他乐意花好多时间教导我们，不吝分享知识，令我们这班资历较浅的马主获益良多，真的很感谢他。每匹马由操练到出赛，石哥都和我们保持紧密沟通，彼此有良好交流、合作愉快。我们非常欣赏石哥，希望日后再继续引入一些好马，交由他训练。」

陈嘉甜