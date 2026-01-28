马观微全日心水│「祥胜将军」达阵开斋

韦达马房的爱尔兰自购马「祥胜将军」，上仗配潘顿出战四班谷草一六五○米，败在阵上处境太差。今仗，列阵第五场再战同程，排在有利的一档，可望收复失地。

「祥胜将军」今季跌落四班尾，次次角逐谷草一六五○米，都有悦目走势。十二月十日，在金美琪胯下排第一档，有前速贴栏咬在三、四位。转入直路之后，能以劲势逼近莫雅胯下的「相映红」，仅负短马头位。「相映红」升上三班仍能在劣势下入Q，由此可知「祥胜将军」的分量。

上仗，此驹强配潘顿，排第四档。马儿出闸后，鞍上人将座骑扣在一至三档这三匹有前速的马匹之后。谁料这三匹马的鞍上人，均无意前置，并让多匹排中、外档的战驹切入先行，导致「祥胜将军」身陷十分被动的后方，更一再受阻失位，结果屈居亚席。今仗卷土再来，排第一档，潘顿将会主动抢占好位，拼个明白。

马观微