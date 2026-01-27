Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

卡尔心水│「雷神太保」赢马方程式

更新时间：17:53 2026-01-27 HKT
发布时间：17:53 2026-01-27 HKT

卡尔近来上市场学的课堂，其实市场学的手段不外乎以营销为目的。笼统嚟讲，就系读一大堆市场学模型，因为学问其实虚无飘渺，为咗具体啲畀大众理解，学者一般都费尽心思化繁为简。不过归纳来讲，不外乎都系搞搞品牌形象，你觉得个品牌形象好，你就想帮衬，帮衬开就有更大机会继续帮衬！

以银行为例，其实喺街坊眼中都系睇下边间就脚就去边间，边间定期多一个点子，就去𠮶间做定期。不过，呢个似系上一个年代嘅睇法，比较实际。依家嘅成功案例一般系做品牌，某银行赞助本地嘅马拉松几十年，年轻人跑完步，植入式潜移默化咗呢间银行同运动、有活力等大堆正面形容词挂钩。有时候，做生意系好容易，或者可以好困难，不过成功总有条Formula。

今次赢马条Formula喺第六场，卡尔刨到「雷神太保」，匹马近况佳，布文无几可骑做大冧把马，今次抽靓档，预料会赚形势，卡尔认为呢匹马泥草皆宜，但草地似乎更佳，同场有大树遮荫，「雷神太保」更显值博。

第三场    4    智胜攻略    7    祥胜力驹    3    团结勇士
第六场    10    雷神太保    5    福星小子    1    喵喵怪

