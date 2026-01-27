Ian心水│「友爱心得」三甲之材
第三场四班千二米，「团结勇士」今季转至郑厩后表现愈见进步，前仗跑田草千二米仅以马颈位负于「金多囍」，却能击败再出补中的「活力拍档」；上仗首次渡江，末段受催策下维持佳势，最终击败「可靠大师」与「遨游波士」，成功打开在港胜门。今仗负磅较前加重，但对手大多似是而非，应有机会再捷。对手方面，「巴闭王」近三仗均获殿军，上仗首次降四班，末段较为均速，最终以两个多马位负于「团结勇士」，但今仗排位较外，看来一位已足。
第七场三班千二米，「友爱心得」今季就曾在同程凭借一档优势，最终以个多马位击败「魅力宝驹」与「丰盛」等驹；今仗再次排内档，形势甚好跑，属三甲之材。对手方面，「精彩骏将」近期健康已稳定，阵上亦交出高水准，虽然今仗对手转强，但牠质新未见底，仍要重视。此外，「乘数表」近四仗转战谷草后，表现较前进步，牠来港前曾赢两岁千二米胶沙地赛，赛事水准不俗，来港后减分多时，看来已届反弹之时。
第三场 3 团结勇士 2 巴闭王 5 至合拍
第七场 3 友爱心得 6 精彩骏将 4 乘数表
