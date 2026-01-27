Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Dickson心水│「电讯骄阳」增程有惊喜

名家专栏
更新时间：17:50 2026-01-27 HKT
发布时间：17:50 2026-01-27 HKT

经过三次沙田赛事，今次终于返回快活谷作赛，习惯出征谷草之马俱整装待发，相信应可见到正常发挥。

第二场五班1650米，「电讯骄阳」向来跑开1200米，上仗突然增程至1400米，可惜排八档，早段只能留后，但拉士仍交出不俗追劲，看来已具备佳态。此驹大前仗于谷草1200米全程外叠仍入Q，而同样后上却得第四的「幸运传承」再出已赢马，证明本身评38分有着数，今次增程至谷草1650米，配纪仁安排二档，随时有惊喜。

第六场四班1200米，「东来欣赏」上仗闸前落飞搏失跑第五，但于不利外叠的情况有良好追势，加上蹄下败将「增旺」接战获季，足证赛事水准不俗。虽然「东来欣赏」今仗排外档，但换了钟易礼料会决心抢放，此驹韧力好，要留神！

第二场    2    电讯骄阳
第六场    2    东来欣赏

