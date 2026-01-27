甜甜小记│「飞轮霸」状态大勇

明晚快活谷赛事，出争第九场三班千二米的「飞轮霸」在港首六战俱跑入前五名，表现可算忠心准绳，不过上场跑沙田千二米以第十一名过终点。小记访问「飞轮霸」马主沈墨宁，他说：「『飞轮霸』上场表现未如理想，辉哥（姚本辉）解释马儿出闸欠顺，沿途又被其他马斗烧，引起喘鸣，未尽发挥。辉哥特意安排『飞轮霸』休息了近一个月，马儿近期状态大勇，如果档位理想（抽九档），当有一定机会。」

「飞轮霸」今场初配巴度，翻查往绩，巴度曾经伙拍沈墨宁以往的爱驹「飞轮闪耀」赢过三级赛莎莎妇女银袋和精英碟，可见巴度和「飞轮」系马主沈墨宁也很夹，双方再度合作，巴度或可再为「飞轮」系建功。

陈嘉甜