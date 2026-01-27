甜甜小记│精英嘉应各写传奇

刚周日沙田上演两场G1大赛，包括百周年纪念短途杯和董事杯。香港马王「嘉应高升」众望所归捧杯，成功平了前马王「精英大师」十七连捷纪录。

外界颇喜欢拿「嘉应高升」与「精英大师」作比较，究竟香港赛马史上最强的短途马谁属呢？潘顿认为，每人有不同意见和想法，这非常正常；而这位冠军级骑师则觉得，「精英大师」和「嘉应高升」分别身处不同年代，硬要攀比，对牠们都似乎有点不公平。

翻查往绩，「精英大师」用了约廿八个月完成十七连胜霸业；而「嘉应高升」则用了不足两年时间便完成。小记认为，这也未必关乎实力分野，因为近季赛事数目较当年增加了不少，但无可置疑的是「精英大师」和「嘉应高升」都是香港传奇短途皇者，且同样具代表性。小记能够有机会亲眼见证这两匹举世知名的良驹一步步由四班赢起，直至登上马王宝座，也自觉很幸运呢！

另一方面，「浪漫勇士」在董事杯再次赢来有余未尽，奖金突破2.47亿，继续成为全球最高奖金赛驹，以及12度胜出一级赛；这匹前马王在伤愈兼做过手术后仍能重振雄风，足见斗心相当强顽。

令人惊喜是同场的「金钻贵人」，当日增程跑千六米放入一席亚军，梁家俊掌控步速功力可圈可点，而文家良保养马匹的功夫亦一流。赛后文家良指出，「金钻贵人」今次增程而战，乃马主郑明亮儿子的建议，对方认为根据马儿血统，千六米当可扳到，而练者也认为值得一试。由此可见，郑氏一家对爱驹的性能和脾性也相当了解呢！

陈嘉甜