杨骏数据｜黎昭升沙田四甲马 再出初跑谷草最叻入Q
更新时间：00:01 2026-01-27 HKT
发布时间：00:01 2026-01-27 HKT
发布时间：00:01 2026-01-27 HKT
黎昭升于十月二十六日凭「金创福威」胜出头马后，直至国际赛日，才凭「冷娃」打破闷局，而一月十八日，则凭后驹及「国千金」起孖。
本夜赛黎昭升罕有地派马七匹，属季内谷草派马最多一次，当中第七场「金创福威」，上仗于田草跑获第四名，今战转往跑马地初试蹄声。查黎厩开仓至今，共八匹上仗于沙田跑获前四名的赛驹，翌仗转战谷草，结果只有「浪漫老挝」、「寰宇丰采」及「勇霸龙」得第二，其余全数三甲不入。
「金创福威」今战成绩如何？
按图睇数据：
杨骏
最Hit
长者饼店优惠2026｜7大连锁店乐悠咭/长者咭折扣 面包、蛋糕、传统礼饼低至9折 美心西饼/A-1 Bakery/圣安娜
2026-01-25 10:00 HKT
前TVB绿叶王镜头前失控洒泪 忆述辞职遭前无线高层斥冲动 曾被指「为钱回巢」：怕失表演热诚
2026-01-25 09:00 HKT
农历新年北上拜年留意！中港入境违禁品一文睇 蔬果/腊味/年花勿乱带 随时可遭检控或罚款！
2026-01-24 10:00 HKT
一只地产股有炒落后机会｜曾渊沧
13小时前
巴度为了一匹马 舍同场四驹
2026-01-26 00:01 HKT