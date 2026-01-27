杨骏数据｜黎昭升沙田四甲马 再出初跑谷草最叻入Q

黎昭升于十月二十六日凭「金创福威」胜出头马后，直至国际赛日，才凭「冷娃」打破闷局，而一月十八日，则凭后驹及「国千金」起孖。

本夜赛黎昭升罕有地派马七匹，属季内谷草派马最多一次，当中第七场「金创福威」，上仗于田草跑获第四名，今战转往跑马地初试蹄声。查黎厩开仓至今，共八匹上仗于沙田跑获前四名的赛驹，翌仗转战谷草，结果只有「浪漫老挝」、「寰宇丰采」及「勇霸龙」得第二，其余全数三甲不入。

「金创福威」今战成绩如何？

「金创福威」今战成绩如何？

按图睇数据：

黎昭升开仓至今沙田四甲马，翌仗再出初跑谷草成绩。

杨骏

