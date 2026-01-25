Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

廖事如神│老蔡潘顿「一起美丽」

名家专栏
更新时间：02:00 2026-01-25 HKT
发布时间：02:00 2026-01-25 HKT

一众良驹于时尚赛马日出战，「嘉应高升」冲击十七连胜纪录，「浪漫勇士」则挑战首夺董事杯，而「遨游气泡」则力争董事杯三连霸。对香港马迷而言，能见证三匹顶级良驹同期于赛场发光发热，实在有福。

第二场四班千二米，较多质新马列阵，普遍状态仅属初起。落班的「川河石驹」值得睇高一线。此自购马在港首仗出战谷草一千米追入一席非易事，虽说被头二马抛离，但至少证明本身操控上不困难。马匹最近两仗转战田草，留后追一段均有走势，今次初落四班即用黄智弘减磅加强威力，以其成熟程度加上班底，应具胜望。「运高八斗」虽届中年，但仍保持一定战斗力，今季于三班仍两次上名，降班强配潘顿心意明显。「海蓝宝」向来反复，但上场突然入Q仅负，仍须提防。「迅意」型格很不俗惜受喘鸣症影响进度，初排好档或有惊喜。

第十一场三班千六，「一定超」为四岁系列争分成焦点，但个人对上季四岁马「一起美丽」较有信心。后驹吨位较重兼今季续增磅，晨操所见却不累赘兼更壮实，而因今季较迟复出，体力上略占优；最近试大闸表现良好，今场重配赢马拍档潘顿，有望再添胜仗。「一定超」上仗取位欠顺而仅获第五，为争分入四岁系列赛战意鲜明，再邀得麦道朗策骑定拼个明白。「嘉应勇将」台型十足，外地赢过千六米，试闸表现有基本水准要留意。「包装战仕」初出插三班可于千八米跑近，近期再拍草闸打磨状态，渐入佳境。


廖浩贤精选

第二场    2    川河石驹    1    运高八斗
    12    海蓝宝    14    迅意
第十一场    1    一起美丽    2    一定超
    6    嘉应勇将    11    包装战仕
 

