亨利拆局│练马师王吼姚本辉
更新时间：02:00 2026-01-25 HKT
发布时间：02:00 2026-01-25 HKT
今日举行两项一级赛，希斯、沈集成和姚本辉各有擂台趸列阵，尤其希厩「嘉应高升」强势登场，人人都会顺带考虑其练马师王。不过翻查资料，发现「嘉应高升」过往出赛，同日希厩通常攻势零星，正如上月此驹赢国际赛，当日得厩侣「威利金箭」多添一季，大家要注意！
至于沈集成，「浪漫勇士」固然可视作变倍器，然而其他场次只派两驹上阵，就算「狼来了」和「过关勇士」俱报捷，也未必够分封王。反而姚本辉十路兴兵，且多有近绩支持，纵使其练马师王势成热门，相信也难寻对手。
重点争分马方面，「扶摇势劲」上仗休息半年复出，初跑田草也备受追捧，可见幕后自视极高，其赢马姿态也够说服力，居三班应无阻力。「仁者荃承」上仗直路阶段未尽望空，发挥大受影响，查此父系的在港近代子嗣普遍啱跑千四，增程咪睇小！「阳光勇士」演出向来极准，上仗大败可当作一时走样，田A+3通常有利后追，若交回水准提防冲入冷位。
目标：姚本辉
赔率：3.75
全日恶马 第十场：扶摇势劲
练马师王最佳投注时机：第二场前
