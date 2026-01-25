波仔至醒灵活玩│「创宝驹」初出即拼
更新时间：02:00 2026-01-25 HKT
发布时间：02:00 2026-01-25 HKT
发布时间：02:00 2026-01-25 HKT
上次提及桂福特马房暂时搏杀成功率颇高，刚周三泥地夜赛出马四匹取两冠一亚，当晚在练马师王更曾领先了一大段时间。
今次则想讲下黎昭升马房，对上三季都是谷草赢马数字较多，不过今季有八成头马在田草取得；而今季五匹初出自购新马，有「纵横大兄」、「冷娃」可跑入三甲，在养马量不多及旧马兵源短缺之下，相信厩主会尽快靠质新马攻坚争取成绩。
第二场初出的「创宝驹」，外地两度出试九百米大闸，其中一课跟前赢出；然而来港后五度试大闸，去年十二月中直路闸虽见追势，但所缔时间并非突出，故幕后未安排出赛甚合理。
至十二月尾的一课泥闸，早段「创宝驹」可紧跟在三班也具前速的赛驹，虽然直路看似走势一般，但邻近为可跑入三甲的「太子」及「表之宇宙」，而牠末段亦未见溃散，确认表现有进。
埋门「创宝驹」加眼闸试谷闸，起步反应好，刻意稍留未见抢口，而直路移出大外叠追势利落，再看同日在此跑线有走势的赛驹，如厩侣「国千金」已一出即胜，亦有「线路英雄」跑入亚席，故加强了笔者对「创宝驹」今战的信心。
波仔灵活玩过关提供：
第一场 Q/PQ 8 胆拖 2 3 5 14
第二场 WP 4
第十场 二重彩 3 复式胆拖 2 4 13
混合过关三串七 共188注
最Hit
香港墟市节1.24开锣 免费入场！60+街坊摊档 美食/咖啡/DIY工艺品 购物送布袋+小礼物
2026-01-23 18:55 HKT
大埔慈山寺一连7日免费开放！农历年「丙午年新春花供礼佛」 1方法登记预约
2026-01-23 17:25 HKT
以为帮人减废！「唔想嘥」赠物骗局崛起 记者放蛇曝光呃钱新模式｜Juicy叮
2026-01-23 17:13 HKT
教育及职业博览2026 掌握未来发展趋势 开创梦想生涯路
2026-01-19 08:00 HKT