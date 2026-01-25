波仔至醒灵活玩│「创宝驹」初出即拼

上次提及桂福特马房暂时搏杀成功率颇高，刚周三泥地夜赛出马四匹取两冠一亚，当晚在练马师王更曾领先了一大段时间。

今次则想讲下黎昭升马房，对上三季都是谷草赢马数字较多，不过今季有八成头马在田草取得；而今季五匹初出自购新马，有「纵横大兄」、「冷娃」可跑入三甲，在养马量不多及旧马兵源短缺之下，相信厩主会尽快靠质新马攻坚争取成绩。

第二场初出的「创宝驹」，外地两度出试九百米大闸，其中一课跟前赢出；然而来港后五度试大闸，去年十二月中直路闸虽见追势，但所缔时间并非突出，故幕后未安排出赛甚合理。

至十二月尾的一课泥闸，早段「创宝驹」可紧跟在三班也具前速的赛驹，虽然直路看似走势一般，但邻近为可跑入三甲的「太子」及「表之宇宙」，而牠末段亦未见溃散，确认表现有进。

埋门「创宝驹」加眼闸试谷闸，起步反应好，刻意稍留未见抢口，而直路移出大外叠追势利落，再看同日在此跑线有走势的赛驹，如厩侣「国千金」已一出即胜，亦有「线路英雄」跑入亚席，故加强了笔者对「创宝驹」今战的信心。

波仔灵活玩过关提供：

第一场 Q/PQ 8 胆拖 2 3 5 14

第二场 WP 4

第十场 二重彩 3 复式胆拖 2 4 13

混合过关三串七 共188注