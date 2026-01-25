马观微全日心水│「扶摇势劲」更刚强
姚本辉马房的纽西兰快马「扶摇势劲」，上仗伤瘉复出，弹甩强手，证明已完全康复。今仗列阵第十场再临三班田草千二米，虽再次排在最外档，但凭其质素之佳，可望克服逆境。
「扶摇势劲」上季一直只是在泥地短途作赛，首战配金诚刚一出即胜，且更是以两个马位的压倒性优势击败同龄超班马「表之星河」。其后重负一三五磅出赛，亦只是以一个马位不敌孭少九磅且年长一岁的好手「天天耍乐」而已。
上季六月，此驹升班作赛，沿途走外叠望空，处境虽恶劣亦能所负不远。赛后发现其右后腿悬韧带受伤，停课三个月。元旦复出角逐三班田草千二米，纵使排十四档，并初跑草地赛，但轻取路程专家「跨境宝马」，表现突出。
「扶摇势劲」今季四岁更趋成熟，上仗赢马之后，有三个礼拜时间再加打磨，状态更锐，今仗能在金诚刚胯下再添佳绩。
马观微
