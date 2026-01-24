卡尔心水│「魅力知耀」赔率行先

赛马世界嘅金科玉律，就系投注值博率高嘅马，尤其今季各方都承认特别难赌之下，以赔率行先绝对正确。

今期卡尔心水系尾场「一定超」，呢匹马有晒概念，又揾埋麦道朗，机会一定有，但赔率一定无。有人话，女朋友一定要靓，但老婆一定要贤淑。套用喺投注，睇马角度我贴「一定超」赢面高，尝试攻击佢实属不智。

不过，一注位置我会补番「魅力知耀」，因为赔率上，呢注位置或许好分过「一定超」嘅独赢。跑马嘅世界，出得嚟跑就有机会，一切应以赔率行先，更何况「魅力知耀」前仗226场次水准有保证！

第七场：4心雄雄、1仁者荃承、3亨骥

第十一场：2一定超、14魅力知耀、7开心勇驹