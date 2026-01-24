Ian心水│「威武年代」力足连捷

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

第四场「增旺」今季四战只得一殿两第五，整体表现令人失望，然而上季初出即杀入冷位，仅负于「弦力宝」及「白鹭金刚」，却能击败「常尝发财」、「火悟空」、「同喜」及「炽烈神驹」等驹，赛事水准委实不差。今仗回师唯一上名的田草千二米，加上排位理想，应可构成威胁。对手方面，「风采人生」季初首战被重重围困，上仗继续受到追捧，却跑至流鼻血，复课试闸走势仍佳，幕后必拼尽不保留，可作冷配。此外，「马凤凰」质素甚高，可惜足部健康欠稳定，但复课操练尚算完整，若能发挥水准，仍是争胜要角。

第五场「威武年代」上仗在纪仁安胯下轻松一放而回，表现出色，今仗排位仍理想，力足连捷。对手方面，「风火猴王」来港前曾角逐金拖鞋大赛，最终负于头马四乘多而得第九名，亦曾在坎培拉攻下三级赛黑澳宝锦标，竞赛能力尚不太差，尽管上季至今七战全败，不过近两仗开始有些走势，已有留意价值。此外，「源好运」上仗早段留后，直路初又曾受阻，今仗改配麦道朗，希望取位较潘顿更为灵活，诚是争胜分子。

第四场：9增旺、12风采人生、2马凤凰
第五场：3威武年代、4风火猴王、7源好运

