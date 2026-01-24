Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

甜甜小记│「遨游气泡」状态更提升

名家专栏
更新时间：14:45 2026-01-24 HKT
发布时间：14:45 2026-01-24 HKT

明日沙田长短途系列赛上演：董事杯有「浪漫勇士」及「遨游气泡」于董事杯正面交锋；马王「嘉应高升」则于百年纪念短途杯力争追平「精英大师」17连胜纪录。

日前小记访问「遨游气泡」马主程俊华，他说：「『浪漫勇士』是一匹千六米至二千四百米都非常出色的赛驹，今年八岁斗心仍强，今场无论是年长马或后起之秀如『祝愿』等实力都很强，对于『遨游气泡』来说，无疑比前两届董事杯面对更大挑战，我们和姚本辉及潘顿一直保持沟通，骑练都认为『遨游气泡』状态比上仗香港一哩锦标更为提升，我们对马儿有信心，但一切都看骑师临场发挥。」

陈嘉甜

