甜甜小记│范邦初钟情「超劲熊威」

周日沙田赛事，角逐第十一场三班千六米的廖厩「超劲熊威」在港初出，马主范刘钰明是「熊」系马主范邦初的太太。范邦初在港养马逾二十五年，由于当初喜欢熊公仔，因此多年来旗下马一律以「熊」字为名。「超劲熊威」今场在港首度作赛，小记日前访问范邦初，原来他引入此马的过程有段小故事，可以借此分享。

认识范邦初的朋友都知道，他和前退休南非练马师霍利时是好朋友。过往范邦初旗下的「熊中雄」、「又系熊」、「满冠熊」、「战熊三千」等多驹过往都是由霍利时训练。范邦初说：「我是经霍利时而购入『超劲熊威』。当初霍利时给予我一些自购马在外地出赛的片段，我对『超劲熊威』一见钟情，便委托霍利时帮忙，希望联络该驹的马主。霍利时立即回复我，叫我不用多想，因他觉得『超劲熊威』的上手马主一定无意出售该驹。一个月之后，我仍然未能寻觅得合心水的马，便再请霍利时认真再联络『超劲熊威』的上手马主，结果对方愿意出售。」

退休练马师霍利时（左）和「熊」系马主范邦初。

「我很喜欢『超劲熊威』在南非赢马一役的姿态，于是便拍扳购入，此马是我喜欢，所以购入，我真不敢确定牠的质素如何。廖康铭对我和太太说很喜欢『超劲熊威』，廖康铭没有太过催谷马儿，循序渐进地慢慢做工夫，今场始终是马儿在港初出，我们持观望的态度，希望这匹南非自购马尽快适应香港赛马模式，尽力跑得接近。」

陈嘉甜