甜甜小记│范邦初钟情「超劲熊威」
更新时间：14:45 2026-01-23 HKT
发布时间：14:45 2026-01-23 HKT
发布时间：14:45 2026-01-23 HKT
周日沙田赛事，角逐第十一场三班千六米的廖厩「超劲熊威」在港初出，马主范刘钰明是「熊」系马主范邦初的太太。范邦初在港养马逾二十五年，由于当初喜欢熊公仔，因此多年来旗下马一律以「熊」字为名。「超劲熊威」今场在港首度作赛，小记日前访问范邦初，原来他引入此马的过程有段小故事，可以借此分享。
认识范邦初的朋友都知道，他和前退休南非练马师霍利时是好朋友。过往范邦初旗下的「熊中雄」、「又系熊」、「满冠熊」、「战熊三千」等多驹过往都是由霍利时训练。范邦初说：「我是经霍利时而购入『超劲熊威』。当初霍利时给予我一些自购马在外地出赛的片段，我对『超劲熊威』一见钟情，便委托霍利时帮忙，希望联络该驹的马主。霍利时立即回复我，叫我不用多想，因他觉得『超劲熊威』的上手马主一定无意出售该驹。一个月之后，我仍然未能寻觅得合心水的马，便再请霍利时认真再联络『超劲熊威』的上手马主，结果对方愿意出售。」
「我很喜欢『超劲熊威』在南非赢马一役的姿态，于是便拍扳购入，此马是我喜欢，所以购入，我真不敢确定牠的质素如何。廖康铭对我和太太说很喜欢『超劲熊威』，廖康铭没有太过催谷马儿，循序渐进地慢慢做工夫，今场始终是马儿在港初出，我们持观望的态度，希望这匹南非自购马尽快适应香港赛马模式，尽力跑得接近。」
陈嘉甜
最Hit
前万事达卡高层转行送外卖 每周收入仅数百元 揭中年失业悲歌「经验让我学会谦卑」
2026-01-22 13:57 HKT
长者咭推「智方便」电子版！3步骤免费申请 出示手机即享130+食买玩/交通优惠
2026-01-22 13:20 HKT
本地老牌旅行社迁深圳 月悭近20万租金 赞罗湖商厦聚集同行「具协同效应」
2026-01-22 11:46 HKT
财政预算案2026懒人包︱几时公布？会否派钱？即睇免税额/消费券/长者福利等各方建议
2026-01-22 07:00 HKT
教育及职业博览2026 掌握未来发展趋势 开创梦想生涯路
2026-01-19 08:00 HKT
最新画面曝光！网红装修师傅凿穿楼板 屋宇署：已勒令停工 拟检控涉事承建商｜Juicy叮
2026-01-22 15:19 HKT