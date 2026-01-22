甜甜小记│袁志坚加入马会义工队回馈社会

早前小记邀请巫厩「非凡豪杰」及「财富非凡」马主袁志坚（Michael Yuen）接受访问，畅谈他对本地练马师巫伟杰的评价和观感。小记知道，袁志坚和其太太陈玉英（Ellen Chan）除了养马，入马场欣赏赛马外，也有加入了马会义工队，回馈社会，希望进行身教，让女儿明白幸福不是必然，施比受更有福的大道理。

袁志坚早年修读香港大学经济系时，已经开始研究赛马，例如档位、负磅和马匹晨操表现等，对赛马感到浓厚的兴趣，最难得是另一半陈玉英亦热爱赛马，两人志同道合。袁志坚幽默地说：「早年我们拍拖时便经常与马主朋友入场睇跑马呢。」袁志坚在港第一匹养的马叫「成功财富」，对于他来说，跑马除了是一项理想的社交活动外，也是因为马会作为香港最大慈善机构，不断行善。袁志坚与太太近年都加入了马会义工队，希望赚得财富之后，可以回馈社会，让社会持续发展、传承下去，这也是袁志坚伉俪养马的其中一个原因。

袁志坚说：「香港马会除了聘请庞大数目的职员，提供大量就业机会外，马会也会每年捐出数百亿港元回馈社会行善，致力贡献社会，例如兴建学校、医院等，数年前疫情期间，马会更捐了很多钱支持抗疫。马会又会向运动员提供奖金，对推动社会运作起了重要作用。马会组织义工队，做了不少义务工作，对社会有帮助，很有意义呢，如果时间许可，我和太太都尽量抽时间参与，因为我们都想做一些对社会有意义的事。另外，我和太太都希望以身作则，让女儿明白幸福不是必然，施比受更有福，希望女儿怀有善心，可以和我们一样，把累积得来成果回馈社会。除了赛马活动，养马欣赏紧张刺激赛事外，马会行善造福社群，从博彩得益中回馈社会，这和我们理念不谋而合，承同一宗旨，值得支持。」

（相片来源：马主袁志坚提供）

刚星期日有「非凡豪杰」粉丝向马主袁志坚送上自己画的作品。

陈嘉甜