廖事如神│「星火燎原」赢在稳定

名家专栏
更新时间：02:00 2026-01-21 HKT
发布时间：02:00 2026-01-21 HKT

四岁系列赛续成马迷热话，「天星」刚战重以主动跑法应战大胜，「表之宇宙」久休复出负顶磅照赢，齐为经典一哩赛添变数。尤其各位前列骑师几乎已预约好坐骑，上述两驹会落入哪位骑师手中，令人期待。

第五场四班泥地千二米，不少参战马均状态平平。「星火燎原」状态较为理想，兼素来发挥稳定，上场出战同程因出闸时受阻碍，未能以最擅长的跟前跑法应战，末段仍能步步进进逼三甲马，实际并不失礼，今仗排一档起步，只要如往常般跟守好位已具胜望。「旺旺嘉驹」三岁马一出赢泥地，能力毋庸置疑，但加分负重磅怕会走样，面临考验属可争不稳。「不劳而获」上季新马赛取胜后未有承接，分数逐渐回落，虽未曾于泥地上阵，但血统有泥战根据，要防。「挚友心得」状态进展略慢，但日渐进步且已大手减去近廿分，状态有进随时出冷。

第七场四班泥地一哩，选马范围较阔。「加州星驰」不易驾驭，转配潘顿可理解，早前亲自试闸时操控上明显好转，马匹上季仍未成熟已赢马，今季更曾于同程输短距离，本身成熟有进兼状态全面踏入正轨，再捷指日可待。「开心宇宙」经过减分程序后站稳阵脚，今季四战三度上名甚准绳，虽未曾跑过泥地，但试泥闸走势佳，料可应付。「川河型驹」则较反复，上仗遇慢步速兼让「巧眼光」九磅而屈居亚军，尚可接受，今次状态更进一步可反先。「巧眼光」上场虽受惠慢步速，但仍处反弹轨迹，配脚一席要预。

廖浩贤精选

第五场    2    星火燎原    1    旺旺嘉驹
    5    不劳而获    10    挚友心得
第七场    8    加州星驰    4    开心宇宙
    5    川河型驹    6    巧眼光
 

