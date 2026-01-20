卡尔心水│「旺旺嘉驹」好开继续

跑马最怕一样嘢，就系追宝尾。赢完一场之后，下场好似马王咁落飞，不论赛果系点，已经输在注码同心态上。不过今次情况唔同，第五场「旺旺嘉驹」系可靠对象，从上仗嘅余势分析，同埋匆匆报名去睇，明显系有心再下一城。卡尔判断佢至少值三班中级，廖康铭相隔两个礼拜即刻再部署，马房今日亦强兵列阵，睇落阵容似样。

卡尔一向强调，真正值得跟进嘅，从来唔系一场马，而系一条线索。近期廖康铭好多好嘢益希威森，反而契仔霍宏声无咩着落。跟住呢条水继续刨，似长跑长有。

今次「旺旺嘉驹」孭重磅，但赢完加分都仲喺四班，仲要排靓档。呢次马会开仓，经济前景唔明朗之下，投注赛马感觉比投资股票更加稳妥。次选「星火燎原」，四班恶，次次都敲门；「运来伍宝」例追一段，今次有机会出闸后走生位，假如玩大彩池必须兼顾。虽然心水就提供三匹，不过泥地跑道特性统一，要临场摸索，非赛前单靠分析能完全掌握。

第一场 5 机械骑士 12 快马加鞭 11 银亮濠侠

第五场 1 旺旺嘉驹 2 星火燎原 4 运来伍宝