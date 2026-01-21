马观微全日心水│「炽烈神驹」好事顿成

沈集成马房的五岁马「炽烈神驹」，上仗角逐三班泥地千二米，虽然只能取得一席第三名，但表现突出。今仗列阵第八场再战同一路程，配潘顿，将能有更出色的发挥。

「炽烈神驹」今季向泥地发展，九月十四日由潘顿执缰出战千二米，一击即中，初显不俗的泥地性能。其后升班跑胜程，在金诚刚胯下杀入Q脚，只是不敌在三班泥地一再上名的「劲先生」而已，证明在班次上依然颇具竞争力。

十一月底，「炽烈神驹」易配麦道朗卷土再来，排一档，本是争胜良机，奈何当日跑道内栏欠佳，此驹沿途走不利地，末段不敌三匹排最外档的强手，表现并不失色。上仗再临同程，排十一档，是日场地却利内栏前置，此驹沿途留得后且蚀位多，末段只是输给两匹走位理想得多的好手，败不足辱。今仗，档位内移至六档，可望在赢马拍档胯下收复失地。

马观微