Ian心水│「穿甲战鹰」形势造就

更新时间：19:15 2026-01-20 HKT
发布时间：19:15 2026-01-20 HKT

今季泥赛成绩最佳的练马师是廖康铭，曾七度获胜，紧随其后是六W的沈集成，而希斯与郑俊伟各赢三场。今期廖康铭出马七匹，当中「精英雄心」已报名远征杜拜，因此今仗必拼尽求提高获选机会。除了「精英雄心」，厩侣「旺旺嘉驹」上仗初出即轻胜，今仗再战胜途，连捷机会亦高。

第八场「穿甲战鹰」今季六战获三殿一第五，表现算稳定，现评分看似无甚优势，但今仗负磅最轻，同场也有「手到齐来」、「炽烈神驹」与「胜万金」等前置型马，赛事步速应颇快，对其后追应有利，值得一试。

沈集成今次派十驹出战，第二场「赢得爽」季内第二仗跑泥地千二上名，虽然落后头马「日日奖」甚远，但至少证明泥地性能尚佳，其后增程尽管未能构成任何威胁，惟走势并非一无是处。今仗重戴眼罩，加上麦文坚刚战已开斋，已有留意价值。对手方面，「红旺缤纷」转至韦厩后两度试闸，走势明显较前集中，今仗大幅改动配备，若能轻松领放也有力一争。

第二场    5    赢得爽    12    红旺缤纷    8    悠悠乾坤
第八场    12    穿甲战鹰    3    德心知遇    4    风火轮

