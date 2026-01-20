Dickson心水│「花果猴王」飞到马到
刚周日沙田赛果证实了一件事，只要在元旦赛日稍为交出追劲之马，再出都有好表现，当中「活力拍档」补中，「最好玩」、「黄金骑士」和「闪光灯」入Q，稍后再遇在元旦后追不俗的马，值得留意。
第三场四班泥地1200米，「花果猴王」上仗跑同程离奇有飞，近九战都十倍以上，当时隔晚竟得四、五倍，最终以八倍入Q，虽然输给头马「旺旺嘉驹」一乘许许，但当日赛道不利后上，「花果猴王」却如飞杀上，今次换布文再搏一次，隔晚是三倍大热，料有力补中。
第七场四班泥地1650米，众所周知「天威」是泥地好手，上仗在元旦转战田草短途，无非为减分落班，但亦能于当日交出追劲，今次落班转跑泥地，应该准备郁手！
第三场 6 花果猴王
第七场 1 天威
