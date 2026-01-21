波仔至醒灵活玩│「悠悠乾坤」转仓即拼

跑到季中阶段，练马师榜头两位系廖康铭及方嘉柏，相信各位马迷都不会诧异；稍稍令人失望的应该是东厩，出马总数二百五十四匹属第三多，但暂时只得十四场头马，胜出率5.51%。

反观季初被坊间看淡的桂福特，暂时派马上阵为一百零二匹，但已取得十W，胜出率为9.8%，难怪近期养马量节节上升，相信一些来投马都会尽快攻坚交代。

今晚第二场有乱局之感，属可博冷场合。转至桂厩后初出的「悠悠乾坤」今季于123总场次，虽然不是劣势下得季军，但同场冠亚殿军之后均可跑入三甲、甚至赢马，足见赛事水准不俗。

再翻查上季720场次，当日两场泥地赛，六匹三甲马中有五匹弯位贴栏竞跑，加上该仗前中段步速超慢，所以抄大外叠转弯的「悠悠乾坤」可用双蚀来形容，但直路上牠持续有追势，邻近为当时状态不俗的「大利好运」及今季于五班泥地一哩入位的「爆热」，反映其泥地性能不俗。

现时「悠悠乾坤」的评分辗转比当时已减去十六分，加上转由桂福特新接手，有变数下随时可以出冷。

波仔灵活玩过关提供：

第二场 WP 8

第五场 二重彩 1 3 9 11 复式

第九场 WP 5 12 对碰

混合过关三串四 共176注