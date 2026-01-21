Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

波仔至醒灵活玩│「悠悠乾坤」转仓即拼

名家专栏
更新时间：02:00 2026-01-21 HKT
发布时间：02:00 2026-01-21 HKT

跑到季中阶段，练马师榜头两位系廖康铭及方嘉柏，相信各位马迷都不会诧异；稍稍令人失望的应该是东厩，出马总数二百五十四匹属第三多，但暂时只得十四场头马，胜出率5.51%。

反观季初被坊间看淡的桂福特，暂时派马上阵为一百零二匹，但已取得十W，胜出率为9.8%，难怪近期养马量节节上升，相信一些来投马都会尽快攻坚交代。

今晚第二场有乱局之感，属可博冷场合。转至桂厩后初出的「悠悠乾坤」今季于123总场次，虽然不是劣势下得季军，但同场冠亚殿军之后均可跑入三甲、甚至赢马，足见赛事水准不俗。

再翻查上季720场次，当日两场泥地赛，六匹三甲马中有五匹弯位贴栏竞跑，加上该仗前中段步速超慢，所以抄大外叠转弯的「悠悠乾坤」可用双蚀来形容，但直路上牠持续有追势，邻近为当时状态不俗的「大利好运」及今季于五班泥地一哩入位的「爆热」，反映其泥地性能不俗。

现时「悠悠乾坤」的评分辗转比当时已减去十六分，加上转由桂福特新接手，有变数下随时可以出冷。

波仔灵活玩过关提供：

第二场 WP    8
第五场 二重彩    1 3 9 11 复式
第九场 WP    5 12 对碰
混合过关三串四    共176注

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
孭B跑渣马男子来自广西比赛后已离港 警接报疑涉虐儿 正联络来港助查
突发
5小时前
64岁前富贵港姐悲报父亲病逝  离世前全身疼痛极痛苦  4个月内历双亲去世：难以承受
64岁前富贵港姐悲报父亲病逝  离世前全身疼痛极痛苦  4个月内历双亲去世：难以承受
影视圈
9小时前
煤气津贴优惠2026｜长者基层煤气费半价！4类人可申请 免费维修炉具／ 豁免指定收费
煤气津贴优惠2026｜长者基层煤气费半价！4类人可申请 免费维修炉具／ 豁免指定收费
生活百科
2026-01-19 19:21 HKT
港人被困观塘海滨24小时无人商店 需做1事方可离开？最后无奈咁解决 网民：停电就大镬
港人被困观塘海滨24小时无人商店 需做1事方可离开？最后无奈咁解决 网民：停电就大镬
生活百科
10小时前
格陵兰争端吓窒市场 资金流出美国 道指泻逾700点 丹麦退休基金清仓美债
格陵兰争端吓窒市场 资金流出美国 道指泻逾700点 丹麦退休基金清仓美债
股市
3小时前
36岁女患肺癌病逝 生前爱跑步喝黑咖啡 「健康」习惯竟成催命符？
36岁女患肺癌病逝 生前爱跑步喝黑咖啡 「健康」习惯竟成催命符？
保健养生
8小时前
六合彩｜连续4期无人中 今晚搅珠 头奖4000万（附八大幸运号码）
六合彩︱头奖4000万搅珠出炉 即睇幸运儿系咪你！
社会
4小时前
前TVB金牌台柱旧爱老来得女改变一生 「饼印女」终摆脱老窦影子 五官清秀气质惊人似妈咪
前TVB金牌台柱旧爱老来得女改变一生 「饼印女」终摆脱老窦影子 五官清秀气质惊人似妈咪
影视圈
17小时前
32岁TVB「最强小三」家住半亿豪宅  爱驹争气拉头马豪取逾2百万奖金  大骚美腿庆祝：不嬲相信你
32岁TVB「最强小三」家住半亿豪宅  爱驹争气拉头马豪取逾2百万奖金  大骚美腿庆祝：不嬲相信你
影视圈
6小时前
海皇粥店创办人破产收场 高峰期拥逾30店 扭转「粥只是早餐」想法 疫后泵3000万救亡不果
海皇粥店创办人破产收场 高峰期拥逾30店 扭转「粥只是早餐」想法 疫后泵3000万救亡不果
商业创科
13小时前