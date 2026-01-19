甜甜小记│吕健威生日劲巴闭

若然要数近期最旺门的练马师，华人冠军练马师吕健威肯定榜上有名。上周三谷草夜赛，对于吕健威来说，别具意义，事关练者由1997年3月凭「国际先生」赢得从练首W之后，上周三晚谷战以「劲速威龙」胜出三级赛一月杯兼赢得从练第1,000场头马，从练踏入新的里程碑。而紧接昨日沙田赛事，吕健威更分别以「双星报喜」、「喜庆宝」和「活力拍档」连中三元，气势如虹。本周四(1月22日)是吕健威的67岁生日，练者当然希望保持赢马旺势，在本周三沙田全泥宴续添胜仗。

今期吕厩派出三驹应战，其中第三场四班千二米的「劲勇皇驹」今季两战配何泽尧未竟全功，今场换一换骑师，初配艾兆礼，或能为马儿带来新鲜感，加上负轻磅兼排一档，或可带来惊喜。「劲勇皇驹」马主朱嘉乐是香港马圈资深马主之一，他及家人拥有的马多年来多以「勇」、「威」、「威龙」为名。朱嘉乐过往是胡森的忠实马主，胡森散仓后，朱嘉乐转而支持文家良和吕健威这位本地练马师，而这两位华人练马师都分别替朱家的马交出理想成绩。上周三朱嘉乐另一匹爱驹「劲速威龙」正是吕健威在港从练的第1000场头马，今次练者或能再为这位马主建功。

「劲勇皇驹」今仗初配艾兆礼，或可带来惊喜。

陈嘉甜